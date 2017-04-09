В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ROCKWOOL представил результаты испытаний Акустика УЛЬТРАТОНКОГО По последним данным, средняя площадь квартир в новостройках Москвы упала на 20 процентов и составляет 64,4 квадратных метра. Это значит, что к их отделке приходится...

По последним данным, средняя площадь квартир в новостройках Москвы упала на 20 процентов и составляет 64,4 квадратных метра. Это значит, что к их отделке приходится подходить крайне рационально. Выбирать такие строительные материалы, которые максимально сохраняют полезное пространство помещения. Для дополнительной звукоизоляции, которая особенно часто нужна в новых домах, ROCKWOOL предлагает новый продукт, Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ. Он не имеет аналогов на российском рынке. Производитель изделий из негорючей каменной ваты провел ряд испытаний, доказывающих эффективность новинки. Решение повышает индекс изоляции воздушного шума с 38 до 55 децибел. Толщина Акустика УЛЬТРАТОНКОГО составляет всего 27 миллиметров. При этом Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ обладает оптимальным соотношением плотности и толщины, что позволяет продукту наиболее эффективно выполнять функцию звукопоглощения в самых малогабаритных квартирах и офисах. Это доказано испытаниями, проведенными в Научно-исследовательский институте строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук.Было протестировано три вида конструкции. Одна без использования нового продукта. Индекс изоляции воздушного шума в конструкции из газобетонных блоков толщиной 100 миллиметров, это наиболее популярный материал в межквартирных и межкомнатных перегородках, марки по плотности 500 килограммов на кубометр, класса по прочности на сжатие 3,5, составил всего 38 децибел. Таким образом, перегородка сама по себе совершенно не выполняет требований к индексу изоляции воздушного шума конструкцией стен жилых помещений по Своду правил СП 51.13330.2011 Защита от шума. Жильцы будут слышать не только громкую музыку, но и тихий разговор соседей.Во второй конструкции, которая представляла собой каркас из профиля ПН 28/27, ПП 60/27 на стене из тех же газоблоков, обшитый одним листом гипсокартона толщиной 12,5 миллиметра с заполнением внутреннего пространства плитой Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ с уплотнительной лентой ROCKWOOL, индекс изоляции воздушного шума увеличился на 14 децибел. Теперь этот индекс достиг 52 децибел.Несмотря на то, что добавленное решение такое тонкое, испытание этой конструкции показало соответствие требованиям к стенам и перегородкам между квартирами, между помещениями квартир и офисами, а также между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями. Жильцы не будут слышать ни громкий плач ребенка, ни лай собаки, оставленной дома на целый день без хозяев. В таких условиях можно не только полноценно выспаться, но и ни на что не отвлекаться, занимаясь кропотливой умственной работой.Наконец, были проведены испытания в конструкции с каркасом из профиля ПН 28/27, ПП 60/27 на стене из тех же газоблоков, обшитым двумя листами гипсокартона, ГКЛ толщиной 12,5 миллиметра и ГВЛВ толщиной 12,5 миллиметра, с заполнением внутреннего пространства плитой Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ с уплотнительной лентой ROCKWOOL. По результатам теста индекс изоляции воздушного шума достиг 55 децибел. Эта конструкция соответствует требованиям к стенам, даже, к примеру, между квартирой и магазином, а также подходит для звукоизоляции между номерами пятизвездочных гостиниц.Теперь уже точно не будет слышно соседей, громко поющих в караоке. Интенсивность звука при прохождении через эту преграду снижается более чем в 100 тысяч раз. Таким образом, доказано, что стандартные конструкции с применением Акустика УЛЬТРАТОНКОГО и уплотнительной лентой ROCKWOOL удовлетворяют всем нормативным требованиям к стенам общественных и жилых помещений, эффективно справляясь с поглощением воздушного шума, то есть звуков на высоких и средних частотах. Это, например, лай собаки, человеческая речь или музыка.www.rockwool.ru