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Белстат: инфляция в марте составила 0,3%
10.04.2017 17:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Инфляция в Беларуси в марте составила 0,3%, с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 1,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета.
© Sputnik Андрей Александров
По данным Белстата, в марте цены на продовольственные товары снизились на 0,1%, с начала года они выросли на 1,5%.
Цены на непродовольственные товары в марте увеличились на 0,3%, с начала года рост составил 1,1%. Тарифы на услуги в марте подорожали на 1,2%, с начала года они увеличились на 3%, свидетельствуют данные госстатистики.
Как ранее сообщал Sputnik, за февраль в Беларуси инфляция составила 0,5%. При этом продукты подорожали на 0,5%, цены на непродовольственные товары, напротив, снизились на 0,02%, цены и тарифы на платные услуги в феврале выросли по сравнению с январем на 1,5%.
Согласно макропрогнозу инфляция в 2017 году не должна превысить 9%. За 2016 год инфляция в Беларуси составила 10,6% при прогнозе в 12%.
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С начала года цены на товары и услуги в Беларуси выросли на 1,7%. В марте Белстат констатировал снижение цен на продовольствие на 0,1%, тарифы на услуги выросли на 1,2%.
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