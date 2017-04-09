﻿ Студенты, пенсионерка, лидер БНФ и жена Дашкевича. В судах Минска снова штрафуют за протесты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты, пенсионерка, лидер БНФ и жена Дашкевича. В судах Минска снова штрафуют за протесты

10.04.2017 17:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В понедельник в судах Минска проходят административные процессы в отношении участников акций протеста по защите защитной зоны Куропат, возле здания КГБ в Минске 24 марта, а также на Октябрьской площади 26 марта, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Пока суды дают штрафы.

В суде Первомайского заочно оштрафовали на 15 базовых величин (345 рублей) Анастасию Дашкевич, жену лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича. Ее судили за участие в акции протеста в Куропатах.


Анастасия Дашкевич справа. Фото: Вадим Замировский TUT.BY

Суд над активистом кампании «Европейская Беларусь» Леонидом Кулаковым, который до сих пор отбывает 25 суток ареста за День Воли, перенесли на 21 апреля. В этот раз его судят за акцию у Куропат.

Суд за эту же акцию над журналистом-фрилансером Романом Протасевичем также переносят на 14 апреля. Он принес справку от ректора своего вуза, что в день акции 25 февраля сдавал экзамен. Судья решила вызвать на заседание преподавателей университета, которые могут это подтвердить. В протоколе указано, что в это время активист «активно участвовал в незаконном пикетировании на строительной площадке по адресу: Мирошниченко, 49».

Активистка Ольга Николайчик просила вести процесс на белорусском языке, ей отказали. Штраф за акцию в Куропатах — 30 базовых.

В суде Центрального района штраф в 50 базовых получила пенсионерка Нина Багинская за одиночный пикет у КГБ 24 марта, на котором она требовала освободить политзаключенных.

Студент Никита Калачик получил штраф 10 базовых, за какую акцию — не уточняется.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Суд над правозащитницей Татьяной Ревяко перенесен на 18 апреля. Ее обвиняют сразу в двух правонарушениях — мелком хулиганстве и неподчинении милиции — на акции 26 марта на Октябрьской площади.

В суде Заводского района лидер партии БНФ Алексей Янукевич был оштрафован на 50 базовых за акцию в защиту Куропат. Активист «Молодого фронта» Роман Васильев за участие в этой акции получил 50 базовых.


Фото: Вадим Замировския, TUT.BY

За акцию у КГБ должны судить и одного из лидеров БХД Павла Северинца, который до сих пор отбывает предыдущий арест.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске судят участников акций протеста по защите защитной зоны Куропат, возле здания КГБ в Минске 24 марта, а также на Октябрьской площади 26 марта

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белстат: инфляция в марте составила 0,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика