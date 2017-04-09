В понедельник в судах Минска проходят административные процессы в отношении участников акций протеста по защите защитной зоны Куропат, возле здания КГБ в Минске 24 марта, а также на Октябрьской площади 26 марта, сообщает правозащитный сайт spring96.org . Пока суды дают штрафы.

В суде Первомайского заочно оштрафовали на 15 базовых величин (345 рублей) Анастасию Дашкевич, жену лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича. Ее судили за участие в акции протеста в Куропатах.



Анастасия Дашкевич справа. Фото: Вадим Замировский TUT.BY

Суд над активистом кампании «Европейская Беларусь» Леонидом Кулаковым, который до сих пор отбывает 25 суток ареста за День Воли, перенесли на 21 апреля. В этот раз его судят за акцию у Куропат.

Суд за эту же акцию над журналистом-фрилансером Романом Протасевичем также переносят на 14 апреля. Он принес справку от ректора своего вуза, что в день акции 25 февраля сдавал экзамен. Судья решила вызвать на заседание преподавателей университета, которые могут это подтвердить. В протоколе указано, что в это время активист «активно участвовал в незаконном пикетировании на строительной площадке по адресу: Мирошниченко, 49».

Активистка Ольга Николайчик просила вести процесс на белорусском языке, ей отказали. Штраф за акцию в Куропатах — 30 базовых.

В суде Центрального района штраф в 50 базовых получила пенсионерка Нина Багинская за одиночный пикет у КГБ 24 марта, на котором она требовала освободить политзаключенных.

Студент Никита Калачик получил штраф 10 базовых, за какую акцию — не уточняется.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Суд над правозащитницей Татьяной Ревяко перенесен на 18 апреля. Ее обвиняют сразу в двух правонарушениях — мелком хулиганстве и неподчинении милиции — на акции 26 марта на Октябрьской площади.

В суде Заводского района лидер партии БНФ Алексей Янукевич был оштрафован на 50 базовых за акцию в защиту Куропат. Активист «Молодого фронта» Роман Васильев за участие в этой акции получил 50 базовых.



Фото: Вадим Замировския, TUT.BY

За акцию у КГБ должны судить и одного из лидеров БХД Павла Северинца, который до сих пор отбывает предыдущий арест.