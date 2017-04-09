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Viessmann продемонстрировала вступление в свое новое столетие на выставке ISH 2017

10.04.2017 14:22 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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В честь своего столетнего юбилея компания Viessmann выступила в марте 2017 года на крупнейшей международной выставке ISH под лозунгом 100+ Into a new century, в котором подчеркиваются основные акценты компании при вступлении в новый век. Это инновационность и совместное развитие с партнерами. В приоритете развития в новом веке рассматривается дигитализация, поэтому на выставке в центре стенда Viessmann представлены цифровые сервисы, которые компания предлагает партнерам на всех стадиях проекта. На пяти станциях, которые отображают весь бизнес-процесс специализированного отопительного предприятия, посетители испытали на своем опыте, как Viessmann поддерживает своих партнеров цифровым обеспечением. В центральном форуме Viessmann партнеры компании обсудили возможности развития бизнеса в соответствии с требованиями будущего. В распоряжении партнеров были live-презентации и дискуссии, в рамках которых наглядно демонстрировались возможности цифровых сервисов. Кроме того, на стенде были организованы рабочие группы, где сотрудники инновационной команды компании обсуждали с посетителями вопросы будущего развития и технологий.

Презентация новых продуктов была разделена по технологиям. А именно, с одной стороны, конденсационные котлы, с другой, такие системы на возобновляемых источниках энергии, как солнечные коллекторы, котлы на биомассе и тепловые насосы. В рамках презентации цифровых решений также были представлены Интернет-интерфейсы Vitoconnect, ViCare App и ViCare Thermostat.

В галерее посетители ознакомились с информационными досками, фотографиями и историческими продуктами за столетнюю историю компании. Кроме того, был представлен взгляд на будущее в творческом исполнении. Сценарий будущего продемонстрировал, как подключенный к сети дом обеспечивает новый уровень комфорта и эффективности с помощью энергосистем на базе электрического тока и электромобильности.

Пресс-служба компании Viessmann
 
 
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В честь своего столетнего юбилея компания Viessmann выступила в марте 2017 года на крупнейшей международной выставке ISH под лозунгом 100+ Into a new century, в котором...

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