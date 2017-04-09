В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шифер рекламируют на славу Кампания по продвижению хризотилцементного шифера вошла в число финалистов одной из наиболее престижных премий в сфере маркетинга Effie Awards Russia. Почти столетие...

Кампания по продвижению хризотилцементного шифера вошла в число финалистов одной из наиболее престижных премий в сфере маркетинга Effie Awards Russia. Почти столетие хризотилцементный шифер занимал лидирующее положение на рынке кровельных материалов на территории России и стран СНГ. Шиферные кровли и сегодня преобладают на домах в деревнях и небольших городах. В то же время в последнее десятилетие популярность материала сильно снизилась под давлением более дорогих, ярких и современных аналогов, производимых из синтетических материалов. Рекламная кампания по продвижению классического хризотилцементного шифера была разработана, чтобы напомнить аудитории о существовании доступного и эффективного продукта и снять барьеры потребления. В рамках реализации кампании, организованной агентствами Liberty Marketing Bureau и Deltaplan, был создан единый бренд и единая платформа для коммуникаций, сайт шифер.рф. Многоэтапная кампания по привлечению аудитории апеллировала к рациональным и эмоциональным мотивам. Для разных целевых групп были разработаны креативные и медийные концепции.В 2017 году рекламная кампания по продвижению шифера стала финалистом сразу в двух номинациях одной из самых престижных международных премий в сфере маркетинга Effie Awards Russia. Это номинация Недвижимость. Строительство. И это номинация Ренессанс. Ключевым параметром эффективности кампании стал рост продаж, зафиксированный специалистами впервые за последние 10 лет. Что особенно важно, увеличение продаж произошло на фоне падения рынка строительных материалов.Премия Effie Awards является самой престижной в мире наградой в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. За эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах, на 5 континентах и на глобальном уровне. Участниками и членами жюри премии являются ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.http://xn-e1afzos.xn-p1ai/ru