Госконтроль проверил рыбоводческую отрасль Могилевской области. Динамика развития сферы наметилась хорошая, однако Белорусская государственная сельхозакадемия-монополист повела себя как коммерческая организация и недопоставила рыбопосадочный материал форелевым хозяйствам, сообщили в облисполкоме.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам начальника управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов областного КГК Вячеслава Осмоловского, промышленное производство форели на Могилевщине — новая подотрасль экономики, которой нет в других регионах страны.

По Госпрограмме развития рыбоводческой деятельности на 2011−2015 годы в Могилевской области было построено три форелевых хозяйства и производство рыбопосадочного материала. На это из бюджета выделили 276 млрд рублей.

Проверка рыбоводческих организаций в прошлом году показала, что есть ряд проблем, которые не дают отрасли успешно работать.

— Программа очень четко прописывала, что вкладывает государство и какие результаты должны быть достигнуты, — отметил Вячеслав Осмоловский. — Планировалось получить 700 тонн товарной форели уже в 2015 году. Мы столкнулись с большим несоответствием этой цифре. Как следствие, в торговой сети отечественная форель не была представлена, белорусы не обеспечивались качественным и доступным по цене товаром, замещение импорта отсутствовало.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Основной проблемой было несвоевременное зарыбление бассейнов и как следствие — неэффективное их использование. В этом подвел горецкий комплекс по производству рыбопосадочного материала малька форели, созданный на базе Белорусской сельскохозяйственной академии, считает Госконтроль.

— Вуз вел себя как коммерческая организация, — сказал Вячеслав Осмоловский. — Естественно, что у вновь построенных форелевых предприятий вначале были проблемы с оборотными средствами, необходимыми для запуска в работу, облисполкомом решались вопросы с выделением ссуды. Для этого понадобилось время. Академия, вырастив малька, продавала его за рубеж. Когда местные организации оказались готовы к зарыблению, его не оказалось в наличии.

Проверяющие считают, что академия также достаточно вольно устанавливала цены на малька. При этом она была единственным производителем рыбопосадочного материала в стране.

— Местные органы регулирования упустили тот факт, что появился монополист, подпадающий под антимонопольное законодательство, и его необходимо включить в реестр предприятий, занимающих доминирующие позиции на рынке. Соответственно, форелевые хозяйства не знали, какую цену в очередной раз академия выставит за малька, — констатировал Вячеслав Осмоловский.

Проверяющие отметили, что новые предприятия открывали без отработки технологий, то есть действовали практически вслепую, методом проб и ошибок. При этом в сельхозакадемии специально создали кафедру ихтиологии и рыбоводства, однако знаний теоретиков было катастрофически недостаточно на практике. Более того, руководителям форелевых хозяйств пришлось ездить за опытом в Польшу, привозить иностранных специалистов и обучать как работников рыбоводческих предприятий, так и представителей горецкого вуза — кадровый вопрос стоял очень остро, в том числе в профильных структурах исполнительной власти.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

После проверки БГСХА разработала график производства малька радужной форели на 2017−2018 годы, в котором главная задача — обеспечить рыбопосадочным материалом белорусские форелевые хозяйства. Минэкономики включило Горецкую академию в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение по товарной позиции «рыбопосадочный материал ценных видов рыб». Вуз также разработал издание рекомендаций по технологии выращивания малька и радужной форели в рыбоводных индустриальных комплексах.

Могилевский облисполком реорганизовал форелевое хозяйство «Лохва», присоединив к нему форелевые хозяйства «Высокое» и «Вишов», — конкуренция между ними была нецелесообразной, решили чиновники. Кроме того, это помогло снизить себестоимость форели, так как импортные комбикорм и икру для малька стали закупать большими объемами, а значит, дешевле.

— Два года назад килограмм радужной форели, выращенной в Могилевской области, в торговой сети стоил 14 рублей. Сегодня покупатели приобретают ее за 8 рублей 80 копеек, — сказал начальник отдела контроля за работой предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, КГК Могилевской области Александр Понкратов.

За 2016 год в регионе произведено 279,3 т товарной рыбы, из которой продано 275 тонн. Это в 3,9 раза выше уровня 2015 года. При этом на экспорт поставили 195 т (за 2015-й — 7 т), из нее товарной рыбы — 45 т, рыбопродуктов — 150 т.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Директор форелевого хозяйства «Лохва» Юрий Куксенков заверил, что в этом году предприятие вырастит более 500 т форели. Сегодня организация осуществляет поставки по всей Беларуси. Проблем с реализацией нет даже при отсутствии рекламы. К тому же востребованность продукции торговыми сетями и покупателями быстро растет.

К новому 2018 году на прилавках появится икра, пообещал руководитель. Уже в этом году в продажу поступит и охлажденная форель в упаковке, которую можно будет хранить в холодильнике, не замораживая, 10 дней. В течение месяца форелевое хозяйство построит бассейн для специальной выдержки в родниковой воде рыбы перед убоем. Это позволит улучшить вкусовые качества продукции, сказал Юрий Куксенков.