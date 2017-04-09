Рассчитаться с кредитом, но спустя несколько лет узнать, что ты должен банку в три раза больше, чем брал первоначально. А все потому, что судебный исполнитель потерял 70 тысяч евро на разнице курсов. Усугубило ситуацию еще и то, что банк молчал об оставшемся долге четыре с половиной года. В такую историю попала минская транспортная компания «Сервик». Через суд им удалось сбить сумму, но не более того.

Интересно, что в этом споре формально правы все: и бизнесмен, и банкиры. Но потери несет предприниматель.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Изначально это должна была быть история успеха. Транспортная компания «Сервик» выходила на рынок с далеко идущими планами. Своих денег на развитие не хватало, поэтому недостающие суммы брали у банков. Сначала фирма на заемные средства построила себе офис в сто «квадратов», а в 2008 году компания под залог этой недвижимости взяла в МТБанке еще 265,5 тысячи евро на покупку новых машин.

— Потом неожиданно для всех грянул кризис — и бизнес слег, — вспоминает главный бухгалтер ООО «Сервик» Олег. — Чтобы рассчитаться с кредитом, нам пришлось распродать всю новую технику. Казалось, что с долгами рассчитались, но неожиданно для себя все равно остались им должны.

Проблемы с погашением кредита у компании начались в 2010 году. После нескольких месяцев неплатежей МТБанк решил взыскать деньги с фирмы через суд. С учетом пени и просрочки сумма долга была равна 178 тысячам евро.



Фото: Reuters

Кредит был валютный, но всю выручку компания получала в белорусских рублях. Счет был заблокирован. Единственное, что они могли делать, — перечислять деньги на депозитный счет тогда еще Хозяйственного суда. Поэтому и купить евро самостоятельно фирма не могла.

В августе 2011 года они перевели судебному исполнителю 1,36 миллиарда старых рублей. Руководство посчитало, что этих денег хватит и на погашение кредита, и на причитающиеся 5% ведущему исполнительное производство. В теории оно было так, но на практике загнало «Сервик» в неподъемные долги.

— Судебный исполнитель хотел перечислить банку белорусские рубли, но там отказались. И после этого деньги просто болтались на депозите банка два с половиной месяца — до октября 2011 года. Только потом их отправили на биржу и купили валюту, — рассказывает юрист Владимир Несмашный, который представлял интересы компании «Сервик» в суде.

Все бы хорошо, но за эти два с половиной месяца успела случиться девальвация. Разница в курсах «съела» около 70 тысяч евро. Об этом долге банк вспомнил только спустя четыре с половиной года. К слову, срок исковой давности по кредитным договорам составляет 5 лет.

Казалось бы, исполнительное производство было закрыто. Но все последние годы на сумму долга начислялись проценты и капала пеня. Набежало 740 тысяч евро. Но банк снизил часть издержек и выставил счет на 99 тысяч евро.

— Когда мы рассчитались в 2011 году, то наш руководитель сходил в банк и лично у председателя правления поинтересовался, не должны ли мы ему что-нибудь. Он сказал, что нет, — уверяет Владимир Несмашный.



Фото: pixabay.com

Проблемы, может быть, и не было, если бы фирма фактически сама не напомнила банку про долг. Им нужно было переоформить офис, который когда-то был под залогом у банка. Но в БРТИ выяснилось, что запрет на отчуждение не снят до сих пор.

— Так мы пришли в банк за банальной справкой, что мы им ничего не должны. А они сказали, что попытаются еще с нас денег снять, — рассказывает бухгалтер ООО «Сервик».

Когда решение суда считается исполненным: после перечисления денег судебному исполнителю или после получения суммы ответчиком, — в законе не прописано. Вот здесь у сторон и возникает спор.

— Банк формально прав: он имеет право забрать свое. Единственное, в чем мы можем его уличить, так это в том, что он не взял тогда белорусские рубли вместо евро. В кредитном договоре прописано, что при обращении взыскания на счета в других валютах применяется правило «курс Нацбанка, увеличенный на один процентный пункт», — объясняет условия кредита юрист Владимир Несмашный.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Компания считает, что виноват в этой истории судебный исполнитель. Это дело вела ныне начальник Управления принудительного исполнения Минска Лариса Есина. Все официальные жалобы компании «Сервик» УПИ посчитало необоснованными. А узнать, почему она два с половиной месяца ничего не делала с деньгами, уже невозможно. Документы исполнительного производства уничтожены. Они хранятся только три года.

— Мы написали, что действиями судебного исполнителя был нанесен ущерб. И попросили возместить потерянную сумму, — описывает действия компании юрист. — Сейчас мы направили жалобу в прокуратуру, потому что для нас в этой ситуации очевидна вина судебного исполнителя. Мы дали достаточно, чтобы погасить все. Но она дождалась, пока деньги обесценились.

Кроме этого, «Сервик» в суде пытался доказать, что МТБанк злоупотребляет своим правом (есть такая статья в Гражданском кодексе Беларуси), поскольку молчал о долге несколько лет.

— Теперь мы уже понимаем, что, как только погасил кредит, нужно взять бумажку у банка, что ты ему ничего не должен. Потому что у вас там может остаться одна копейка, которая потом вырастет в большую сумму, — говорит юрист Владимир Несмашный.

Он объясняет, что «попасть» на деньги перед банком очень просто. Допустим, вы пришли полностью погасить кредит вечером в последний день платежа. Но деньги, например, поступили на счет только завтра. За это время образовалась небольшая просрочка, о который вы не знали. И через какое-то время вы вполне можете получить иск на крупную сумму.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несмотря ни на что, компания проиграла все суды. Ни кассация, ни апелляция не помогли. Все, что удалось сделать, — это снизить сумму долга с 99 до 66 тысяч евро. Последняя надежда на прокурорскую проверку.

— Все суды встают в гигантские деньги. У нас уже скоро расходы будут приближаться к той сумме, которую с нас берет банк. Последний процесс занял 15 минут и обошелся в 2800 евро пошлины, — говорит бухгалтер компании.

Преодолеть кризис фирма за последние годы так и не смогла.

— Компания не может заплатить эти 66 тысяч евро. Потому что фактически профильную деятельность мы не осуществляем, а просто сдаем в аренду помещение. Это единственная собственность, которая есть, — описывает нынешнее положение дел бизнеса бухгалтер.

Если надзорная жалоба не поможет, то и недвижимость придется продать, чтобы рассчитаться с долгами. Это значит банкротство фирмы и окончательное закрытие бизнеса.

— Формально все правы. Но где это видано, чтобы банк, которому должны деньги, четыре с половиной года молчал? Поэтому здесь встает другая сторона дела — деловой этики. Банки несут после таких историй репутационные, но потом и финансовые потери, — считает бухгалтер ООО «Сервик» Олег.

В МТБанке историю комментировать отказались. Объяснили это тем, что не имеют права разглашать историю взаимоотношений с клиентом.