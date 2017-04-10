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Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка

11.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка
Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка

Метро, река, парк, «нулевой километр» — лучшей локации в городе не найти. Как же получилось, что в 2017 году здесь построили такую «гаргулью»? Для каких пролетариев предназначался коммунальный лабиринт из коридоров, кухонь, туалетов и ванных комнат? Этот вопрос мы задали историку архитектуры Сергею Харевскому. Оказалось, дом несколько старше, чем его позиционируют — строился при царе в качестве гостиницы. Тогда улица считалась фешенебельной, жили на ней одни богачи. А потом пришла революция, и площадь назвали в ее честь. Позже в этот дом заселяли коммунальщиков и погорельцев.

Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка

— Гэта былая вуліца Юр'еўская. І там была гасьцініца, калісь, - прокомментировал Сергей Харевский. —Гэты дом старэйшы трохі, бадай якога 1907 ці 1910 года. А асаблівасьці планіроўкі зьвязаныя з тым, што там была зусім іншая трасіроўка вуліц, і гэты будынак будаваўся ад пачатку як даходны дом, з кватэрамі пад арэнду і гасьцінічнымі пакоямі.

Квартира выставлена на продажу за $65 тыс. Ее общая площадь — 49 кв.м, еще 21 кв.м принадлежит продавцу на праве собственности в соседней квартире. Формально — это коммуналка. Доля в ней была выделена работникам ЖЭСа за выслугу лет. Остальная площадь принадлежит государственному фонду подменного жилья, куда, например, переселяют погорельцев на время ремонта. В данный момент там проживает пожилая женщина.

Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка
Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка
Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка
Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка

Две квартиры ниже по стояку тоже считаются «коммуналкой». В свое время их собственники попытались сделать проект перепланировки, чтобы квартиры стали отдельными. Но пожарную экспертизу проект не прошел — то ли коридор слишком узок, то ли дверной проем недостаточной ширины.

Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка

Совместное владение жильем с государством накладывает на собственника некоторые ограничения. Разрешение на продажу своей доли нужно получать в администрации. Оно действует только в течение года. Сейчас разрешение просрочено, но новое пока не делают — ждут покупателя.

Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка

Средняя цена предложения «двушек» в районе просп. Независимости, ул. Немига и Романовская Слобода по статистике Realt.by составляет $96,4 тыс. Цена продажи может оказаться гораздо ниже. Продавец этого варианта тоже не прочь поторговаться.

 
 
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Прямо возле Дворца Республики и пустого места, где раньше стоял музей Великой отечественной войны, продается полноценная квартира с двумя изолированными...

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