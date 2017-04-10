— Гэта былая вуліца Юр'еўская. І там была гасьцініца, калісь, - прокомментировал Сергей Харевский. — Гэты дом старэйшы трохі, бадай якога 1907 ці 1910 года. А асаблівасьці планіроўкі зьвязаныя з тым, што там была зусім іншая трасіроўка вуліц, і гэты будынак будаваўся ад пачатку як даходны дом, з кватэрамі пад арэнду і гасьцінічнымі пакоямі.

Квартира выставлена на продажу за $65 тыс. Ее общая площадь — 49 кв.м, еще 21 кв.м принадлежит продавцу на праве собственности в соседней квартире. Формально — это коммуналка. Доля в ней была выделена работникам ЖЭСа за выслугу лет. Остальная площадь принадлежит государственному фонду подменного жилья, куда, например, переселяют погорельцев на время ремонта. В данный момент там проживает пожилая женщина.