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Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка
11.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Метро, река, парк, «нулевой километр» — лучшей локации в городе не найти. Как же получилось, что в 2017 году здесь построили такую «гаргулью»? Для каких пролетариев предназначался коммунальный лабиринт из коридоров, кухонь, туалетов и ванных комнат? Этот вопрос мы задали историку архитектуры Сергею Харевскому. Оказалось, дом несколько старше, чем его позиционируют — строился при царе в качестве гостиницы. Тогда улица считалась фешенебельной, жили на ней одни богачи. А потом пришла революция, и площадь назвали в ее честь. Позже в этот дом заселяли коммунальщиков и погорельцев.
— Гэта былая вуліца Юр'еўская. І там была гасьцініца, калісь, - прокомментировал Сергей Харевский. —
Квартира
Две квартиры ниже по стояку тоже считаются «коммуналкой». В свое время их собственники попытались сделать проект перепланировки, чтобы квартиры стали отдельными. Но пожарную экспертизу проект не прошел — то ли коридор слишком узок, то ли дверной проем недостаточной ширины.
Совместное владение жильем с государством накладывает на собственника некоторые ограничения. Разрешение на продажу своей доли нужно получать в администрации. Оно действует только в течение года. Сейчас разрешение просрочено, но новое пока не делают — ждут покупателя.
Средняя цена предложения «двушек» в районе просп. Независимости, ул. Немига и Романовская Слобода по
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Строилось для VIP, а живут погорельцы. Возле Дворца Республики продается «двушка» на 30% дешевле рынка
Прямо возле Дворца Республики и пустого места, где раньше стоял музей Великой отечественной войны, продается полноценная квартира с двумя изолированными...
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