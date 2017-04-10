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Риэлтеры о хипстерах: «Фанаты каменных джунглей», «Хотят в новостройку любой ценой», «Деньги есть у IT-шников, остальным жилье выбирают родители»
11.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Люди, которые в 23–30-летнем возрасте могут позволить себе купить собственную квартиру — это, как правило, IT-шники, — рассказывает Светлана Куделко, заместитель директора по продаже жилья на вторичном рынке АН «Твоя столица». — Остальные представители поколения приобретают недвижимость с помощью родителей, которые активно вмешиваются в процесс покупки квартиры, поскольку тратят на нее собственные сбережения. Родители предпочитают покупать детям квартиру поближе к собственному дому, иногда привязывают локацию к будущему месту работы или учебы. И площадь выбирают побольше взамен хорошей локации.
Представителей поколения, которые покупают квартиру на собственные деньги, я бы разделила на две категории: дети каменных джунглей и ЗОЖевцы. Первые — патриоты центра, им нравится выходить на балкончик, нависающий над шумным проспектом. Вторые любят развивающиеся районы: проспект Победителей и Дзержинского, прилегающие к ним рекреационные зоны, водоемы, велодорожки. Им хочется жить в высотных новостройках, заниматься спортом в современном фитнес-центре, ходить в современные места отдыха, рестораны и магазины. Новая инфраструктура всегда влечет за собой волну «миграции».
Близость к метро — немаловажный фактор, но не особо решающий. Удаленность от метро в 15-20 минут быстрого шага вполне устраивает данную категорию покупателей.
«Игреки» живут здесь и сейчас, не особо заглядывая в будущее. Они позже обременяют себя семейными узами и не боятся стартового жилья небольшой площади. Первая квартира для них — это, зачастую, студия с современным ремонтом и «барной стойкой».
У миллениалов нет потребности в большой кухне. Если в советское время кухни делали тесными от бедности, а на рубеже веков решили увеличить, чтобы за столом помещалась вся семья, то теперь люди едят в гостиной, без отрыва от досуга и развлечений. На кухне даже особо никто не готовит: наступила эпоха общепитов и полуфабрикатов. Поэтому кухню часто совмещают с гостиной и не гробят на нее квадратные метры.
Миллениалы хотят современное жилье комфортной планировки без пожилых соседей. Если будет выбор между «сталинкой» и новостройкой, они предпочтут новостройку. «Игреки» выбирают квартиру со свежим ремонтом из современных материалов. Но без пышных завитушек. Строгий минимализм.
— «Игрекам» чаще интересны спальные районы вроде Каменной Горки, Лошицы и Малиновки, — рассказывает Александр Лосицкий, директор АН «Центральное». Агентство много работает с молодыми покупателями, подбирает жилье иногородним студентам и ведет подробную статистику по сделкам. — Немаловажный фактор — наличие станции метро, гипермаркета, садика, школы, поликлиники. Молодое поколение предпочитает жилье новой эпохи — 1-2-комнатные квартиры, построенные начиная с 1990 года. Ради новостройки многие из них готовы переехать в пригород.
Тесное жилье они не любят. Если покупают «однушку», то метражом 37-40 кв.м, двушку — от 50 кв.м. Предпочитают свободную планировку или современную — с просторными комнатами и кухней от 9 кв.м. Отдают предпочтение квартирам без отделки или со старой отделкой, чтобы не переплачивать за чужой ремонт, а потихоньку делать свой.
Границы центра города для них размыты. В отличие от представителей старшего поколения, им не столь важно жить в центре города. Они нормально относятся к спальным микрорайонам и переезду в пригород.
В последнее время среди молодых семей растет спрос на загородную недвижимость в радиусе до 30 км от МКАД. Они нередко берутся за строительство собственного дома с нуля, но, в отличие от предыдущего поколения, не строят дома больше 100 кв.м. Участки выбирают поближе к городу и ключевым магистралям, с хорошим транспортным сообщением
Среди наших покупателей есть представители еще более позднего поколения — Z. Это люди, рожденные в начале 2000-х. Как правило, иногородние студенты, родители которых видят их будущее в Минске и покупают квартиру в связи с поступлением в вуз. Такая категория покупателей экономит на всем. Как правило, останавливаются на «однушках» (29-33 кв.м) в старых пятиэтажках на окраине. Особо популярен Заводской, Партизанский, Советский районы. Родители по возможности выбирают квартиру поближе к учебному заведению, в котором ребенку предстоит учиться. Инфраструктура для них на втором плане. Часто у родителей нет денег на отдельную квартиру, и они покупают своим детям комнату. Случается, правда, и покупка скромной «двушки».
Конечно, совсем «убитые» квартиры они не берут, поскольку на покупку жилья тратят все свои сбережения, и на ремонт просто не остается возможностей.
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Риэлтеры о хипстерах: «Фанаты каменных джунглей», «Хотят в новостройку любой ценой», «Деньги есть у IT-шников, остальным жилье выбирают родители»
Меняются поколения, а вместе с ними — взгляды на комфорт жилой среды. Сейчас у руля поколение Y — люди, рожденные с 1980 по 2000 год, граждане мира, дети лэптопа,...
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