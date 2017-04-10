— Люди, которые в 23–30-летнем возрасте могут позволить себе купить собственную квартиру — это, как правило, IT-шники, — рассказывает Светлана Куделко, заместитель директора по продаже жилья на вторичном рынке АН «Твоя столица». — Остальные представители поколения приобретают недвижимость с помощью родителей, которые активно вмешиваются в процесс покупки квартиры, поскольку тратят на нее собственные сбережения. Родители предпочитают покупать детям квартиру поближе к собственному дому, иногда привязывают локацию к будущему месту работы или учебы. И площадь выбирают побольше взамен хорошей локации.

Представителей поколения, которые покупают квартиру на собственные деньги, я бы разделила на две категории: дети каменных джунглей и ЗОЖевцы. Первые — патриоты центра, им нравится выходить на балкончик, нависающий над шумным проспектом. Вторые любят развивающиеся районы: проспект Победителей и Дзержинского, прилегающие к ним рекреационные зоны, водоемы, велодорожки. Им хочется жить в высотных новостройках, заниматься спортом в современном фитнес-центре, ходить в современные места отдыха, рестораны и магазины. Новая инфраструктура всегда влечет за собой волну «миграции».

Близость к метро — немаловажный фактор, но не особо решающий. Удаленность от метро в 15-20 минут быстрого шага вполне устраивает данную категорию покупателей.

«Игреки» живут здесь и сейчас, не особо заглядывая в будущее. Они позже обременяют себя семейными узами и не боятся стартового жилья небольшой площади. Первая квартира для них — это, зачастую, студия с современным ремонтом и «барной стойкой».

У миллениалов нет потребности в большой кухне. Если в советское время кухни делали тесными от бедности, а на рубеже веков решили увеличить, чтобы за столом помещалась вся семья, то теперь люди едят в гостиной, без отрыва от досуга и развлечений. На кухне даже особо никто не готовит: наступила эпоха общепитов и полуфабрикатов. Поэтому кухню часто совмещают с гостиной и не гробят на нее квадратные метры.

Миллениалы хотят современное жилье комфортной планировки без пожилых соседей. Если будет выбор между «сталинкой» и новостройкой, они предпочтут новостройку. «Игреки» выбирают квартиру со свежим ремонтом из современных материалов. Но без пышных завитушек. Строгий минимализм.