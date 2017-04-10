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Кенийский миллионер купит белорусский колхоз

11.04.2017 09:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр – Sputnik. Белинвестбанк и крупнейшая в Кении группа компаний "Самир" (Sameer Group), которой владеет миллионер Наушад Нурали Мерали, подписали меморандум о намерениях по приобретению компанией принадлежащих банку акций в ОАО "Агрофирма "Фаличи" и дальнейших инвестициях в сельхозпредприятие.

Кенийский миллионер купит белорусский колхоз
© Sputnik Андрей Архипов
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Как сообщили Sputnik в белорусском банке, доктор Наушад Нурали Мерали является основателем и председателем группы "Самир", которая представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке в течение последних трех десятилетий. Основными сферами интересов главы компании в Беларуси являются автотракторная техника, шины, агробизнес, строительство.

"Условиями меморандума предусмотрена поэтапная работа по возможности приобретения группой компаний "Самир" акций, принадлежащих ОАО "Белинвестбанк", а также документ определяет намерение инвестора осуществить дополнительные инвестиции на дальнейшее развитие сельскохозяйственного предприятия ОАО "Агрофирма "Фаличи", – пояснили в банке.

Белинвестбанк стал владельцем сельхозпредприятия в 2004 году в рамках указа президента по финансовому оздоровлению предприятий АПК.

Агрофирма "Фаличи" расположена в Стародорожском районе Минской области, специализируется на производстве мясной и молочной продукции. Общая площадь хозяйства – более 3,2 тысячи гектаров. 

За первое полугодие 2016 года, согласно данным финансовой отчетности компании, прибыль от текущей деятельности агрофирмы составила 0,2 миллиона рублей. 

По данным Forbes, Наушад Нурали Мерали входит в число 50 богатейших бизнесменов Африки. Его состояние в 2015 году оценивалось в 370 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Белинвестбанк продаст бизнесмену из Кении принадлежащие ему акции ОАО "Агрофирма "Фаличи" в Минской области.

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