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Минтруда: безработица в Беларуси составила на 1 апреля 1%

11.04.2017 10:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 апреля составил 1% от экономически активного населения, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты населения.

Минтруда: безработица в Беларуси составила на 1 апреля 1%
© Фото: пресс-служба президента
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По данным Минтруда, на 1 апреля в органах по труду и занятости на учете состояли 43 тысячи 426 человек. Для сравнения, на 1 марта в Беларуси уровень официальной безработицы составлял 1%, в органах по труду и занятости на учете состояли около 42,8 тысячи человек. Таким образом, по сравнению с февралем, в марте показатель безработицы не изменился, но численность безработных выросла на 664 человека.

В Минтруда отметили, что выше всего безработица на 1 апреля была в Витебской области — 1,3%, В Брестской и Гомельской областях показатель вырос на 0,1 процентного пункта и составил 1,2%. В то же время в Гродненской области безработица снизилась и теперь составляет 1,1%. В Минской и Могилевской областях уровень безработицы по-прежнему составляет 1%, не изменился он и в белорусской столице (0,5% на 1 апреля). В численном выражении больше всего безработных в Брестской области (7 281 человек), а меньше всего — в Могилевской (4 600 человек).

В Минтруда также отметили, что за март в Беларуси выросло и число вакансий — более чем на 4,1 тысячи предложений. Сегодня наниматели готовы предоставить 44 тысячи 319 рабочих мест.

В январе-марте на общественных работах трудилось 16 805 человек. Больше всего — в Гомельской области (3 906 человек), а меньше всего — в Минске (965 человек).

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госорганам в срок до 1 мая трудоустроить всех оставшихся без работы граждан, а тем, для кого не найдется подходящих вакансий, предложить возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах.    

 
Теги: Минск
 
 
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По сравнению с мартом показатель официальной безработицы не вырос, но количество нетрудоустроенных граждан, по сравнению с мартом, выросло более чем на 650 человек.

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