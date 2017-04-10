МИНСК, 11 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля 2017 года подписал указ №108, которым вносит изменения и дополнения в ранее принятые документы по вопросам деятельности Национального банка республики.



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Как пояснили в управлении информации и общественных связей регулятора, документ предусматривает внесение корректив в устав НБРБ. Изменения направлены на повышение эффективности деятельности Национального банка и совершенствование его правового статуса.

"В частности, указом №108 уточнены основные цели деятельности Национального банка. Вместо определенной ранее цели "защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам" в качестве основной цели устанавливается поддержание ценовой стабильности", — проинформировали в НБРБ.

Что такое ценовая стабильность?

В Нацбанке пояснили, что под ценовой стабильностью (устойчивостью покупательной способности национальной валюты) понимается умеренный общий рост цен в экономике, измеряемый индексом потребительских цен. Поддержание ценовой стабильности необходимо для социально-экономической сферы, поскольку позволяет снизить неопределенность в ценовой динамике и облегчить корректировку относительных цен, повысить спрос на национальную валюту в качестве инструмента сбережения, предотвратить инфляционное перераспределение богатства и дохода, способствует обеспечению финансовой стабильности.

"Закрепление в уставе Нацбанка цели по поддержанию ценовой стабильности обусловлено монетарной природой инфляционных процессов. Национальный банк может сдерживать общее инфляционное давление, управляя объемом денежной эмиссии и ценой денег в экономике", — отметили в Нацбанке.

Там добавили, что в долгосрочной перспективе рост денежной массы, интенсивность которого определяется увеличением предложения эмитируемой центральным банком национальной валюты, полностью трансформируется в рост цен. Соответственно, необходимость осуществления контроля над денежным предложением является причиной общемировой тенденции передачи функции обеспечения ценовой стабильности под ответственность центрального банка. Такая цель работы уже закреплена в уставах Центробанка РФ, Европейского центробанка, Нацбанка Казахстана и других центробанков целого ряда стран.Таким образом, обеспечивая ценовую стабильность, центральный банк вносит свой вклад в достижение иных, более широких экономических целей, в том числе конечной цели государственной экономической политики — повышение уровня благосостояния граждан.

Напрямую влиять на цены Нацбанк не сможет

При этом Национальный банк не может напрямую влиять на административно регулируемые цены, цены естественных монополий или цены отдельных товаров, отметили в пресс-службе регулятора.

Там напомнили, что государственной политикой в области ценообразования, включая разработку единых подходов к разработке регулируемых цен и тарифов, регулирование цен естественных монополий и цен на отдельные товары, работы и услуги предприятий-монополистов осуществляет МАРТ.

Полномочия Нацбанка расширят

Указом №108 также уточнены и расширены отдельные функции Национального банка. В частности, за Национальным банком закреплены полномочия:

осуществлять контроль за деятельностью Белорусской валютно-фондовой биржи (в отношении осуществления данным обществом отдельных банковских операций) в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

определять способы и порядок обеспечения исполнения обязательств, возникающих при межбанковских расчетах по операциям с использованием банковских платежных карточек;

организовывать проведение научных исследований по вопросам деятельности Национального банка и банковского сектора.

Численность правления уменьшится

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Оптимизация штатной численности, которая проходит сейчас во всех органах госуправления, Нацбанк также затронет. В частности, по указу №108, количество членов правления Национального банка будет сокращено с 11 до 9 человек.

Указ также уточняет порядок назначения на должности заместителей председателя правления Национального банка и иных членов правления регулятора. Также перераспределяются полномочия по распоряжению имуществом, не относящимся к основным средствам (инвентарь, инструменты и иные предметы и материалы), изменен порядок выдачи доверенностей от имени Национального банка.

Указ №108 вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.