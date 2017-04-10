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Нацбанку указом президента скорректировали основную цель и сократили правление
11.04.2017 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларусь 6 апреля подписал указ №108, предусматривающий корректировку устава Нацбанка и иных актов главы государства для повышения эффективности деятельности Национального банка и совершенствования его правового статуса. В частности, указом основной целью деятельности Нацбанка вместо определенной ранее «защиты и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам» в качестве основной установлено поддержание ценовой стабильности.
Под ценовой стабильностью (устойчивостью покупательной способности национальной валюты) понимается умеренный общий рост цен в экономике, измеряемый индексом потребительских цен. «Поддержание ценовой стабильности необходимо для социально-экономической сферы, поскольку позволяет снизить неопределенность в ценовой динамике и облегчить корректировку относительных цен, повысить спрос на национальную валюту в качестве инструмента сбережения, предотвратить инфляционное перераспределение богатства и дохода, способствует обеспечению финансовой стабильности», — отмечено в пресс-релизе регулятора.
Национальный банк может сдерживать общее инфляционное давление, управляя объемом денежной эмиссии и ценой денег в экономике. В долгосрочной перспективе рост денежной массы, интенсивность которого определяется увеличением предложения эмитируемой центральным банком национальной валюты, полностью трансформируется в рост цен. Соответственно, необходимость осуществления контроля над денежным предложением является причиной общемировой тенденции передачи функции обеспечения ценовой стабильности под ответственность центрального банка, говорится в сообщении.
«При этом Нацбанк не может напрямую влиять на административно регулируемые цены, цены естественных монополий или цены отдельных товаров. Проведение государственной политики в области ценообразования, включая разработку единых подходов к методологии формирования регулируемых цен и тарифов, регулирование цен естественных монополий и цен на отдельные товары, работы и услуги хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли», — напоминает регулятор.
Указом № 108 также уточнены и расширены отдельные функции регулятора. В частности, за Нацбанком закреплены полномочия:
— контролировать деятельность Белорусской валютно-фондовой биржи (в отношении осуществления данным обществом отдельных банковских операций) в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
— определять способы и порядок обеспечения исполнения обязательств, возникающих при межбанковских расчетах по операциям с использованием банковских платежных карточек;
— организовывать проведение научных исследований по вопросам деятельности Нацбанка и банковского сектора.
В целях оптимизации деятельности Нацбанка указом № 108 сокращено количество членов правления Национального банка с 11 до 9 человек, уточнен порядок назначения на должности зампредов правления и иных членов правления Национального банка, перераспределены полномочия по распоряжению имуществом, не относящимся к основным средствам, изменен порядок выдачи доверенностей от имени регулятора.
Указ № 108 вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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В частности, указом основной целью деятельности Нацбанка вместо определенной ранее "защиты и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его...
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