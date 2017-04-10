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Mastercard: в будущее со стартапами в области искусственного интеллекта
11.04.2017 12:55 — Новости Экономики | БДГ
Искусственный интеллект – в центре внимания новых участников Start Path Global, открыт прием заявок на летнюю сессию программы.
Mastercard отобрала пять новых проектов для участия в своей международной инициативе
Программа доступна для начинающих компаний, использующих качественно новый подход к банковским и платежным технологиям. Кроме того, стартап должен успешно пройти посевную стадию инвестиций или раунд “А”.
Три из пяти стартапов-участников весенней сессии Start Path 2017 работают в области
Проект
Кроме того, в весенней сессии Start Path 2017 участвуют такие компании, как:
«Финтех-стартапы по всему миру создают цифровое будущее, – комментирует Эми Нил, вице-президент, Mastercard Start Path. – Они предлагают новые подходы к повышению качества покупательского опыта и расширению потребительского выбора. Наша работа с такими стартапами помогает объединить новые технологии с надежными и безопасными финансовыми системами, и процессами, позволяя улучшить качество обслуживания клиентов».
От идеи к действию
С 2014 года команда Start Path получила заявки от более 5000 стартапов, отобрав из них 100 компаний из 24 стран. В результате первых четырех сессий программы 20% участников работали с Mastercard над реальными бизнес-проектами и пилотами.
В Европе Mastercard сотрудничает с компанией
В 2016 году платежная система работала с финансовым сервисом
Летняя сессия Start Path 2017: открыт прием заявок
Mastercard объявляет о начале
Отбор на шестимесячную виртуальную программу осуществляется на регулярной основе. Прием заявок на летнюю сессию открыт до 06:59 24 апреля 2017 года. Зарегистрироваться в программе и получить более подробную информацию о Mastercard Start Path можно на сайте
О Masterсard Start Path
Masterсard Start Path – это международная программа, направленная на поддержку инновационных стартапов, которые разрабатывают решения нового поколения в области коммерции. Start Path была запущена в 2014 году с целью помочь молодым предпринимателям развивать свой бизнес быстрее, чем они смогли бы это сделать самостоятельно. Участники получают преимущества от взаимодействия с глобальной командой экспертов Masterсard, доступа к клиентам и партнерам платежной системы, а также возможность создавать инновационные продукты на основе уже существующих решений Mastercard.
О Mastercard
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Искусственный интеллект – в центре внимания новых участников Start Path Global, открыт прием заявок на летнюю сессию программы.
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