Искусственный интеллект – в центре внимания новых участников Start Path Global, открыт прием заявок на летнюю сессию программы.

Mastercard отобрала пять новых проектов для участия в своей международной инициативе Start Path Global . В программу включаются инновационные стартапы, нацеленные на изменение будущего коммерции и находящиеся на поздней стадии реализации.

Программа доступна для начинающих компаний, использующих качественно новый подход к банковским и платежным технологиям. Кроме того, стартап должен успешно пройти посевную стадию инвестиций или раунд “А”.

Три из пяти стартапов-участников весенней сессии Start Path 2017 работают в области искусственного интеллекта . Они используют его, чтобы анализировать поведение потребителей, привлекать больше покупателей в магазины, обрабатывать данные по счетам и платежам, а также развивать инновации в области ритейла. Два других участника программы предложили решения, которые обеспечивают больше возможностей для взаимодействия с потребителями за счет инноваций в точках продаж.

Divido – стартап из Лондона – предоставляет ритейлерам и кредитным организациям омниканальную платформу, которая позволяет клиентам оплачивать крупные покупки в рассрочку.

Проект Endor из Тель-Авива – первая интеллектуальная платформа, с помощью которой корпоративные пользователи могут задать прогнозный вопрос из любой области и невероятно быстро получить точные и качественные ответы.

Кроме того, в весенней сессии Start Path 2017 участвуют такие компании, как:

Regalii работает с 30 крупнейшими банками и финтех-приложениями в США и Латинской Америке, предлагая пользователям инновационный способ управления финансами и контроля оплаты счетов.

Fluid AI соединяет искусственный интеллект и дополненную реальность, чтобы помочь банкам и ритейлерам в магазинах создать покупательский опыт нового поколения.

NetPlusDotCom позволяет торгово-сервисным предприятиям переходить к безналичной оплате и помогает покупателям осваивать цифровые платежи.

«Финтех-стартапы по всему миру создают цифровое будущее, – комментирует Эми Нил, вице-президент, Mastercard Start Path. – Они предлагают новые подходы к повышению качества покупательского опыта и расширению потребительского выбора. Наша работа с такими стартапами помогает объединить новые технологии с надежными и безопасными финансовыми системами, и процессами, позволяя улучшить качество обслуживания клиентов».

От идеи к действию

С 2014 года команда Start Path получила заявки от более 5000 стартапов, отобрав из них 100 компаний из 24 стран. В результате первых четырех сессий программы 20% участников работали с Mastercard над реальными бизнес-проектами и пилотами.

В Европе Mastercard сотрудничает с компанией DigiSEq , которая подключает устройства к Интернету вещей. В гаджеты с технологией DigiSEq интегрируется сервис токенизации Mastercard, что позволяет оплачивать товары и услуги с помощью носимых устройств.

В 2016 году платежная система работала с финансовым сервисом Rainbird над разработкой виртуального ассистента для команды по продажам программ лояльности Mastercard. Ассистент позволяет оптимизировать процессы обмена знаниями и принятия решений. Mastercard также сотрудничает с VAT Box , которая разрабатывает технологии для возврата налогов с продаж. Кроме того, VAT Box стала официальным сервисом Mastercard по обработке возврата НДС.

Летняя сессия Start Path 2017: открыт прием заявок

Mastercard объявляет о начале приема заявок на участие в летней сессии Start Path 2017. К программе могут присоединиться стартапы на поздних стадиях.

Отбор на шестимесячную виртуальную программу осуществляется на регулярной основе. Прием заявок на летнюю сессию открыт до 06:59 24 апреля 2017 года. Зарегистрироваться в программе и получить более подробную информацию о Mastercard Start Path можно на сайте www.startpath.com .

О Masterсard Start Path

Masterсard Start Path – это международная программа, направленная на поддержку инновационных стартапов, которые разрабатывают решения нового поколения в области коммерции. Start Path была запущена в 2014 году с целью помочь молодым предпринимателям развивать свой бизнес быстрее, чем они смогли бы это сделать самостоятельно. Участники получают преимущества от взаимодействия с глобальной командой экспертов Masterсard, доступа к клиентам и партнерам платежной системы, а также возможность создавать инновационные продукты на основе уже существующих решений Mastercard.

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