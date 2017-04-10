|
Москва решает, на каких условиях выдать Беларуси кредит в 1 млрд долларов
11.04.2017 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Россия прорабатывает выдачу межгосударственного кредита Беларуси на поддержку бюджета и платежного баланса. Об этом, как
«Встречались наши президенты. Обсуждали финансовое сотрудничество. Обсуждали вопросы кредитования. До $ 1 миллиарда. Прорабатывается межгосударственный кредит. На поддержку бюджета и платежного баланса», — сказал Силуанов журналистам.
Отвечая на вопрос об условиях кредита, Силуанов сказал, что «этот вопрос прорабатывается».
Сегодня также стало известно, что правительство России рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь. Как заявил сегодня журналистам министр энергетики России Александр Новак, подведомственное ему министерство не намерено затягивать с подписанием соглашения. «Руководством установлены очень короткие сроки», — цитирует Новака
Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко
Переговоры между Лукашенко и Путиным прошли в Санкт-Петербурге 3 апреля. «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Встречались наши президенты. Обсуждали финансовое сотрудничество. Обсуждали вопросы кредитования. До $ 1 миллиарда. Прорабатывается межгосударственный кредит. На...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии