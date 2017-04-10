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Москва решает, на каких условиях выдать Беларуси кредит в 1 млрд долларов

11.04.2017 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия прорабатывает выдачу межгосударственного кредита Беларуси на поддержку бюджета и платежного баланса. Об этом, как сообщает Reuters, сообщил министр финансов России Антон Силуанов во вторник, 11 апреля.


Фото: Reuters

«Встречались наши президенты. Обсуждали финансовое сотрудничество. Обсуждали вопросы кредитования. До $ 1 миллиарда. Прорабатывается межгосударственный кредит. На поддержку бюджета и платежного баланса», — сказал Силуанов журналистам.

Отвечая на вопрос об условиях кредита, Силуанов сказал, что «этот вопрос прорабатывается».

Сегодня также стало известно, что правительство России рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь. Как заявил сегодня журналистам министр энергетики России Александр Новак, подведомственное ему министерство не намерено затягивать с подписанием соглашения. «Руководством установлены очень короткие сроки», — цитирует Новака БЕЛТА.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что Москва пообещала Минску кредит на $ 1 миллиард и еще $ 600 миллионов от Евразийского фонда стабилизации и развития после переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Переговоры между Лукашенко и Путиным прошли в Санкт-Петербурге 3 апреля. «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов», — заявили президенты по итогам встречи.

 
Теги: Минск
 
 
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