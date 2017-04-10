МИНСК, 11 апр – Sputnik. Россия прорабатывает вопрос о выделении межгосударственного кредита Беларуси в размере одного миллиарда долларов для поддержки бюджета страны, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, что Россия выделит Минску кредит "на хороших условиях". По его словам, кредит может составить 1 миллиард долларов. Семашко также добавил, что по договоренности между президентами России и Беларуси будет возобновлено финансирование республики по линии ЕФСР: в 2017 году Минск получит два транша ранее открытого кредита на общую сумму в 600 миллионов долларов.

"Прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", – сказал Силуанов, уточнив, что речь идет о сумме до одного миллиарда долларов.

Ранее первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский заявил, что на переговорах Путина и Лукашенко была достигнута договоренность о том, что РФ рефинансирует в 2017 году долговые обязательства Беларуси. По его словам, речь идет о рефинансировании обязательств 2017 года по ранее выданным российским кредитам на сумму 750-800 миллионов долларов.