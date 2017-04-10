МИНСК, 11 апр – Sputnik. Зарплата в тысячу белорусских рублей – это тот минимум, который государство должно помочь заработать гражданам страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев".

"Одна тысяча рублей – это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать, а дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать – и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить", – цитирует слова Лукашенко БелТА .

Глава государства коснулся и темы безработицы и критических замечаний, которые звучат в обществе в связи с декретом №3 "О предупреждении социального иждивенчества". По его мнению, главная проблема ситуации и декрета в том, что временно не работающие порой сами отказываются трудоустраиваться из-за невысоких зарплат.

"Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тысяч, как они называют себя – "тунеядцев", ничего не делают. Это разве нормально?" – задал вопрос президент.

Лукашенко подчеркнул, что не против критики, но в этой ситуации гражданам стоило бы подумать и о будущем страны. "Критиковать – критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать. Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля", – заметил он.

Президент признал, что в последнее время в стране стали расти цены, но государство, по его словам, ситуацию отслеживает и контролирует.

"В правительстве уже начали шевелиться. Рыночники там появились: отпустили цены на все, что попало, и получили их рост", – сказал Лукашенко.