﻿ Лукашенко: люди должны зарабатывать минимум тысячу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: люди должны зарабатывать минимум тысячу

11.04.2017 15:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Зарплата в тысячу белорусских рублей – это тот минимум, который государство должно помочь заработать гражданам страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев".

Лукашенко: люди должны зарабатывать минимум тысячу
© Фото: Могилевский облисполком
Малашко: зарплаты по $500 к концу года будут, но только у врачей

"Одна тысяча рублей – это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать, а дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать – и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить", – цитирует слова Лукашенко БелТА

Глава государства коснулся и темы безработицы и критических замечаний, которые звучат в обществе в связи с декретом №3 "О предупреждении социального иждивенчества". По его мнению, главная проблема ситуации и декрета в том, что временно не работающие порой сами отказываются трудоустраиваться из-за невысоких зарплат. 

"Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тысяч, как они называют себя – "тунеядцев", ничего не делают. Это разве нормально?" – задал вопрос президент. 

Лукашенко подчеркнул, что не против критики, но в этой ситуации гражданам стоило бы подумать и о будущем страны. "Критиковать – критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать. Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля", – заметил он. 

Президент признал, что в последнее время в стране стали расти цены, но государство, по его словам, ситуацию отслеживает и контролирует.

"В правительстве уже начали шевелиться. Рыночники там появились: отпустили цены на все, что попало, и получили их рост", – сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства высказался о тунеядцах, завышенных ценах, а также о том, что не против критики в свой адрес.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мир подошел к опасной черте". Лукашенко прокомментировал ракетный удар по Сирии и политику США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика