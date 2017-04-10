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Об экономике, зарплатах и вакансиях в Беларуси
11.04.2017 16:39 — Новости Экономики | БДГ
За последние 2 года белорусская экономика пережила многое. Деноминация рубля, сокращение рабочих мест и смутные представления о будущем — это лишь малая часть того, что пережили белорусы за последние полгода.
Сегодня
Одним из таких громких неоправданных заявлений стало обещание поднять уровень средней зарплаты в Беларуси до
Несмотря ни на что жизнь продолжается и более-менее движется вперед. Рынок труда страны также переживает непростые времена, но работа все равно есть.
Например,
Наибольшее количество работы сосредоточилось в следующих белорусских городах:
Основными источниками вакансий на белорусский рынок занятости в этом году стали: сфера продаж, транспортная сфера, индустрия рабочего персонала и сфера информационных технологий.
Последняя отрасль, пожалуй, одна из немногих, кто практически не ощутил кризиса на себе. Современный мир принадлежит IT. Здесь больше всего перспектив и самые высокие зарплаты.
Кстати, айтишники еще как могут похвастать уровнем зарплат. Сегодня специалист ИТ-сферы в Беларуси, сотрудничая с иностранными компаниями, может зарабатывать до 10 000$ в месяц.
Однако найти такую работу непросто. Самыми востребованными среди работодателей Беларуси остаются такие профессии, как: продавец-консультант, водитель, специалист по работе с клиентами, менеджер по продажам и бухгалтер.
Что касается зарплат, то в марте 2017 года основная часть зарплат белорусского рынка труда находилась на уровне от 300 до 800 рублей.
Оплату труда от 800 до 3000 рублей предлагают специалистам сферы информационных технологий, управленцам и «
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За последние 2 года белорусская экономика пережила многое. Деноминация рубля, сокращение рабочих мест и смутные представления о будущем — это лишь малая часть...
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