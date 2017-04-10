За последние 2 года белорусская экономика пережила многое. Деноминация рубля, сокращение рабочих мест и смутные представления о будущем — это лишь малая часть того, что пережили белорусы за последние полгода.

Сегодня эксперты признают , что делать прогнозы на дальнейшее экономическое развитие бессмысленно. Предугадать что-либо становится все сложнее с каждым годом. Поэтому аналитики не спешат делать громких заявлений.

Одним из таких громких неоправданных заявлений стало обещание поднять уровень средней зарплаты в Беларуси до 500$ . Уже сейчас специалисты сошлись во мнении — в данной экономической ситуации это просто невозможно.

Несмотря ни на что жизнь продолжается и более-менее движется вперед. Рынок труда страны также переживает непростые времена, но работа все равно есть.

Например, на портале gorodrabot.by более 30 000 предложений работы по всей Беларуси.

Наибольшее количество работы сосредоточилось в следующих белорусских городах:

в Минске 13 500 вакансий.

13 500 вакансий. в Бресте около 1500 вакансий.

в Могилеве почти 1200 вакансий.

в Витебске более 900 вакансий.

в Гродно около 850 вакансий.

Основными источниками вакансий на белорусский рынок занятости в этом году стали: сфера продаж, транспортная сфера, индустрия рабочего персонала и сфера информационных технологий.

Последняя отрасль, пожалуй, одна из немногих, кто практически не ощутил кризиса на себе. Современный мир принадлежит IT. Здесь больше всего перспектив и самые высокие зарплаты.

Кстати, айтишники еще как могут похвастать уровнем зарплат. Сегодня специалист ИТ-сферы в Беларуси, сотрудничая с иностранными компаниями, может зарабатывать до 10 000$ в месяц.

Однако найти такую работу непросто. Самыми востребованными среди работодателей Беларуси остаются такие профессии, как: продавец-консультант, водитель, специалист по работе с клиентами, менеджер по продажам и бухгалтер.

Что касается зарплат, то в марте 2017 года основная часть зарплат белорусского рынка труда находилась на уровне от 300 до 800 рублей.