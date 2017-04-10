МИНСК, 11 апр – Sputnik. Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук уверен, что товарооборот республики с Польшей в перспективе может вырасти на миллиард долларов.



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Во вторник в белорусском парламенте прошла встреча с польско-белорусской парламентской группой во главе с депутатом Сейма Польши Адамом Андрушкевичем.

"По итогам 2016 года мы плохо сработали и в экономической сфере. Наш взаимный товарооборот приблизился к двум миллиардам долларов. Это хорошая цифра, но потенциал намного выше", – сказал Пирштук в ходе встречи.

Он отметил, что по итогам минувшего года взаимный товарооборот показал прирост на 8%. "Но если мы еще поработаем, мы могли бы добавить еще миллиард", – заявил депутат.

Пирштук отметил, что пока торговое сальдо не в пользу Беларуси, но оно может выровняться.

По словам вице-спикера белорусского парламента, на сегодня в Беларуси работают 550 предприятий с польским капиталом, в то время как в Польше белорусский бизнес представлен не столь широко – всего 18 компаний.

"Мы встречались в Варшаве с деловыми кругами, и я заметил у Польши огромный интерес к созданию совместных промышленных и торговых предприятий с Беларусью", – сказал он.

Пирштук подчеркнул, что выстраивание экономического и гуманитарного сотрудничества невозможно без взаимопонимания на международных площадках. "Мы не скрываем своего стремления активно выстраивать свои отношения на европейской арене", – сказал вице-спикер, обратив внимание польских парламентариев на ряд важных мероприятий по линии Европарламента и ОБСЕ, которые пройдут в Беларуси этим летом.

Пирштук подчеркнул, что общая история и общие корни могли бы быть полезными для выстраивания контактов в гуманитарной сфере и в экономике.