﻿ Парламентарий: товарооборот РБ и Польши может вырасти еще на $1 млрд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламентарий: товарооборот РБ и Польши может вырасти еще на $1 млрд

11.04.2017 16:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук уверен, что товарооборот республики с Польшей в перспективе может вырасти на миллиард долларов.

Парламентарий: товарооборот РБ и Польши может вырасти еще на млрд
© Sputnik Антон Денисов
Польша запустит акцию "выходные за полцены" для туристов

Во вторник в белорусском парламенте прошла встреча с польско-белорусской парламентской группой во главе с депутатом Сейма Польши Адамом Андрушкевичем. 

"По итогам 2016 года мы плохо сработали и в экономической сфере. Наш взаимный товарооборот приблизился к двум миллиардам долларов. Это хорошая цифра, но потенциал намного выше", – сказал Пирштук в ходе встречи. 

Он отметил, что по итогам минувшего года взаимный товарооборот показал прирост на 8%. "Но если мы еще поработаем, мы могли бы добавить еще миллиард", – заявил депутат. 

Пирштук отметил, что пока торговое сальдо не в пользу Беларуси, но оно может выровняться. 

По словам вице-спикера белорусского парламента, на сегодня в Беларуси работают 550 предприятий с польским капиталом, в то время как в Польше белорусский бизнес представлен не столь широко – всего 18 компаний. 

"Мы встречались в Варшаве с деловыми кругами, и я заметил у Польши огромный интерес к созданию совместных промышленных и торговых предприятий с Беларусью", – сказал он. 

Пирштук подчеркнул, что выстраивание экономического и гуманитарного сотрудничества невозможно без взаимопонимания на международных площадках. "Мы не скрываем своего стремления активно выстраивать свои отношения на европейской арене", – сказал вице-спикер, обратив внимание польских парламентариев на ряд важных мероприятий по линии Европарламента и ОБСЕ, которые пройдут в Беларуси этим летом. 

Пирштук подчеркнул, что общая история и общие корни могли бы быть полезными для выстраивания контактов в гуманитарной сфере и в экономике.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске подтверждают желание активно выстраивать отношения на европейской арене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Об экономике, зарплатах и вакансиях в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика