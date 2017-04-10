Развитие деревообрабатывающей отрасли в Беларуси имеет большие перспективы, заявил Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива ОАО «Речицадрев», сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства напомнил, что в свое время им было принято решение о модернизации деревообрабатывающих предприятий. Однако некоторые отнеслись к этому неоднозначно. «Я понял, почему критикуют и кто критикует — те, кто не хочет, чтобы в стране было лучше, и исходят из принципа «чем хуже, тем лучше для них», — пояснил Александр Лукашенко.

Модернизация проходила нелегко, возникали определенные проблемы, но ее практически удалось завершить. По мнению главы государства, если бы ранее не пошли на модернизацию предприятий, они бы сегодня уже не существовали. «Они бы умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Слава Богу, что в свое время спохватились — приняли решение о модернизации исходя из того, что в нашей стране есть сырье», — обратил внимание он.

В скором времени в Светлогорске откроется производство беленой целлюлозы, увеличат свои мощности существующие предприятия, что позволит значительно нарастить переработку древесины в стране — до 20 млн куб. м в год. При этом ресурсы республики — 30−32 млн куб.м. «Не переработаем — перестоит лес. Вы лучше меня знаете, что такое лес, который перестоял, что с него будет. В лучшем случае дрова, может быть, на щепу что-то выберут. Надо перерабатывать даже не 20, как мы со следующего года будем, а 30−35», — считает президент.

11 апреля президент посетил ОАО «Речицадрев». Александру Лукашенко доложили о выполнении его поручений о реконструкции, модернизации и развитии базовых деревообрабатывающих предприятий, производственно-экономическом состоянии и перспективах развития ОАО «Речицадрев». Президент ознакомился с современными технологическими процессами производства ДСП и современной мебели, а также с выставкой изготовленной на предприятии продукции.