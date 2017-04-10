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Статкевич написал Меркель: просит найти гражданку ФРГ, с письма которой началось "дело легионеров"
11.04.2017 21:29 — Новости Экономики | Tut.by
Оппозиционный политик Николай Статкевич написал письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, где просит найти и допросить гражданку ФРГ с белорусскими корнями, которая написала на имя президента Беларуси письмо о готовящихся в Минске беспорядках.
«Прошу вас дать распоряжение органам правопорядка вашей страны запросить сведения о гражданке ФРГ, которая написала письмо Лукашенко. Контактными данными этой гражданки располагают белорусские спецслужбы, а фотокопия ее письма была опубликована государственными СМИ. Прошу также провести допрос этого «свидетеля» с использованием детектора лжи», —
Статкевич также просит результаты допроса предоставить белорусским органам дознания и обнародовать в СМИ.
Напомним, 21 марта Александр Лукашенко
Вечером того же дня в разных городах страны начались
Оказалось, что «сигнал» пришел от некой «фрау А.», гражданки Германии с белорусскими корнями. По
По информации «СБ», по делу о массовых беспорядках проходит 35 человек. 17 из них предъявлено обвинение и они арестованы, еще 18 — в статусе подозреваемых (из них четверо задержаны).
Кроме того, 20 гражданам из общего числа фигурантов предъявлено обвинение по статье о незаконном вооруженном формировании. Следствие продолжается.
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Статкевич также просит результаты допроса предоставить белорусским органам дознания и обнародовать в СМИ.
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