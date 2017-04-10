Оппозиционный политик Николай Статкевич написал письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, где просит найти и допросить гражданку ФРГ с белорусскими корнями, которая написала на имя президента Беларуси письмо о готовящихся в Минске беспорядках.



Фото взято с сайта: «СБ Беларусь Сегодня»

«Прошу вас дать распоряжение органам правопорядка вашей страны запросить сведения о гражданке ФРГ, которая написала письмо Лукашенко. Контактными данными этой гражданки располагают белорусские спецслужбы, а фотокопия ее письма была опубликована государственными СМИ. Прошу также провести допрос этого «свидетеля» с использованием детектора лжи», — написал политик на своей странице в Facebook.

Статкевич также просит результаты допроса предоставить белорусским органам дознания и обнародовать в СМИ.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием. По его словам, они «тренировались в лагерях с оружием», один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

Оказалось, что «сигнал» пришел от некой «фрау А.», гражданки Германии с белорусскими корнями. По информации издания «СБ Беларусь Сегодня», женщина была знакома с неким французом по имени Мишель (имя изменено), который якобы общается с проживающими в Польше политиками Санниковым и Бондаренко. От них француз узнал и рассказал белоруске, что на 25−26 марта в Минске «готовятся не просто беспорядки, а настоящие бои, причем не только с милицией», а в Минск едут «чужие» боевики, которым дадут отпор местные патриоты. После чего женщина отправилась в посольство Беларуси и написала письмо на имя президента.

По информации «СБ», по делу о массовых беспорядках проходит 35 человек. 17 из них предъявлено обвинение и они арестованы, еще 18 — в статусе подозреваемых (из них четверо задержаны).

Кроме того, 20 гражданам из общего числа фигурантов предъявлено обвинение по статье о незаконном вооруженном формировании. Следствие продолжается.