В столице без аукциона участки предоставляются только многодетным семьям. В областных центрах — нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам в зависимости от срока постановки на учет. При этом состоять одновременно можно в двух очередях — как на строительство квартиры, так и на получение участка для строительства индивидуального жилого дома.

При этом граждане, получившие после 1 января 2011 года как состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий земельные участки до принятия решения о снятии с учета нуждающихся или решения об изъятии земельных участков, не направляются на строительство квартиры.

Что касается остальных населенных пунктов, то облисполкомы самостоятельно определяют территории, где участок можно получить только по результатам аукциона, а где без проведения аукциона, но только нуждающимся гражданам.

На удалении от крупных населенных пунктов, где нет очередей на участки со стороны нуждающихся граждан, его может получить и ненуждающийся в улучшении жилищных условий гражданин. Ему надо прийти в сельский исполнительный комитет и подать заявление.

Перечни свободных (незанятых) участков можно найти на сайтах рай- и облисполкомов. По решениям местных исполкомов не менее 30% от общего количества этих участков выставляются на аукционы.

Участки неочередникам практически не светят

Практика показывает, что даже если в перечне свободных (незанятых) участков найдется тот, который предоставляется без аукциона и на который не претендует никто из нуждающихся граждан, неочереднику получить его практически невозможно.

Максим рассказывает, что он изучал перечни свободных (незанятых) участков, звонил председателям нескольких сельских исполкомов и интересовался, можно ли получить участок неочереднику. В ответ слышал, что по закону эти участки могут предоставляться ненуждающимся гражданам, но по решению исполкомов они будут выставляться на аукционы.

— Человеку надо посетить 18-25 сайтов райисполкомов, найти сельсовет, где есть свободный участок, позвонить председателю сельисполкома и услышать от него, что участок будет выставляться на аукцион. Люди занимаются поиском участка 3-4 дня в неделю. При этом они работают, у них есть семьи, — дополняет коллегу Дмитрий Кончиц.



