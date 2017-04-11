Суд Мозырского района 11 апреля признал 73-летнего местного жителя инвалида второй группы Григория Кривицкого виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Мужчину наказали штрафом в 460 рублей.

— Суд отметил, что такое постановление вынесено с учетом возраста Кривицкого, инвалидности и того, что он имеет положительные характеристики, — сообщил активист Объединенной гражданской партии Денис Рабенок, который присутствовал на суде.

Кривицкого оштрафовали за организацию акции против декрета № 3, которая прошла в Мозыре 26 марта. В тот день на площади Ленина собрались около 40 человек, которые высказали свое недовольство декретом «о тунеядцах» и экономической ситуацией в стране. С собравшимися общались представители райисполкома. Кривицкий был задержан милицией после собрания.

Пенсионер подал заявление в Мозырский райисполком на проведение 26 марта пикета. Он предлагал райисполкому провести совместное массовое мероприятие с обсуждением экономических и социальных вопросов. 21 марта Кривицкий побывал в райисполкоме, где заместитель председателя Феликс Галюк предложил ему «провести данное мероприятие в Мозырском райисполкоме».

26 марта на площади Ленина в Мозыре были устроены велогонки.

— Собравшиеся граждане наблюдали за соревнованием велосипедистов, и пока те уезжали в другой конец трассы, люди обменивались мнениями. Невозможно было определить — кто зритель, кто участник акции. И предупреждение замначальника милиции Пикулика о незаконности нахождения граждан на площади вызывало недоумение — кого это касается, кто болельщик, а кто участник акции? — отметил Кривицкий.

На площади появились представители райисполкома, которые предложили людям пройти в здание, но желающих не оказалось.

После мероприятия Григорий Кривицкий был задержан — его отвезли в РОВД. Пенсионер рассказал, что в кабинет зашел человек в гражданской одежде и попросил выйти всех сотрудников.

— Он стал угрожать мне, что я буду помещен в камеру, где находятся заключенные с нетрадиционной сексуальной ориентацией с вытекающими отсюда последствиями, унижал мое достоинство, натягивал мне на глаза мою кепку. За все мои 73 года еще никто, никогда и нигде со мной так не поступал. И это не на улице, не в подворотне, а в милиции! И это несмотря на то, что я являюсь инвалидом второй группы по заболеванию сердца, — написал в отзыве в суд заявитель пикета.