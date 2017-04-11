МИНСК, 12 апр — Sputnik. Не сообщившие о своих реквизитах в IBAN и BIC юридические лица не смогут принимать платежи через ЕРИП, напомнили Sputnik в среду в организации.

Белорусские банки начнут использовать в безналичных расчетах IBAN и BIC с 4 июля 2017 года. Всем клиентам уже с февраля банки присваивают новые реквизиты, которые соответствуют международным стандартам.

"В свою очередь организациям, принимающим платежи через ЕРИП, необходимо сообщить ОАО НКФО "ЕРИП" свой номер счета в IBAN и код в BIC, чтобы завершить цикл процедур, связанных с вышеназванным переходом", — напомнили в компании.

На начало апреля ряд организаций еще не уведомили компанию о своих новых реквизитах.

"Если они не успеют это сделать, то с 30 июня 2017 года платежи в их пользу будут приостановлены. В связи с этим ОАО НКФО "ЕРИП" настоятельно рекомендует до конца мая сообщить информацию о своих реквизитах в международном стандарте", — отметили в компании.

Несмотря на то, что фактический переход на новую систему произойдет лишь в июле, сообщить новые реквизиты ЕРИП необходимо до начала лета — из-за соответствующей настройки ПО и подготовительной работы.