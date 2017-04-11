Минск - огромный центр притяжения рабочей силы. Кто-то приезжает в столицу из дальних уголков страны и живёт в общежитиях или на съёмных квартирах. Другие проводят в столице только рабочий день, приезжая утром и уезжая вечером. У этого явления даже есть отдельный термин - маятниковая миграция.

Все знают, что население Минска вплотную приблизилось к отметке в 2 миллиона человек, но и в пригороде проживает немало людей. В одном только Минском районе насчитывается более 200 тысяч жителей, а совокупное население девяти соседних районов превышает полмиллиона человек.

Конечно, далеко не все трудятся в Минске, но стимул ехать за работой в столицу очевиден.

Средняя зарплата в Минском районе составляет 85% от средней зарплаты в Минске. В районах, которые окружают Минский, разрыв ещё сильнее – доход местных жителей составляет лишь 60% от доходов жителей столицы.

Нельзя не учитывать и структуру занятости – многим жителям пригорода кроме как в Минске работать по специальности больше негде.

Какой % жителей ездит на работу в Минск?

Последняя официальная информация по этому вопросу датирована далёкой переписью 2009 года. Но уже тогда процент работающих в Минске был ощутимым. Так, в Фаниполе он составлял 43%, в Заславле 26%, в Дзержинске, Смолевичах, Логойске и Марьиной Горке порядка 14-18%, а в Узде и Столбцах не превышал 10% от трудоспособного населения. За 8 лет транспортная инфраструктура стала более развитой, а уровень автомобилизации населения вырос. Нет сомнений, что сегодня доля работающих в столице будет ещё выше.

Дополнительный денежный излишек, который “вливают” в экономику родного города или посёлка работающие в Минске жители, оказывает влияние и на местный рынок недвижимости. Ниже представлен уровень цен на вторичном рынке жилья в пригородной зоне Минска. Чем “теплее” населённый пункт, тем выше там цены на квартиры.