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Мой район. «Уручье — центр мира и большая деревня, где все друг друга знают, а заезжих паркунов наказывают эвакуатором»
12.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Уручье для любого человека, который сюда попадет, не будет отличаться ничем от другого спального района Минска. Здесь нет ничего сверхъестественного. Однако наш микрорайон романтизирован, и не случайно. Ни в одном другом районе вы не столкнетесь с таким патриотизмом, как у уручанцев. Все в нашем микрорайоне считают Уручье центром мира. Если нас называют «замкадышами», то мы отвечаем, что по ту сторону МКАД тоже далеко не Уручье. Такой патриотизм о многом говорит — людям нравится здесь жить.
В 90-е у микрорайона была дурная слава. Однако со временем сюда стали переезжать семьи с детьми, контингент сменился и район стал развиваться в хорошем направлении. Сейчас Уручье — один из самых крупных и престижных микрорайонов Минска. Итак, почему же Уручье thebest? Во-первых, это экологически чистый район. Думаю, многие экологи со мной согласятся. У нас хорошая роза ветров, нет производств, городская свалка далеко отсюда, у нас своя артезианская скважина. До недавних пор у нас была очень хорошая вода. В свое время я снимала жилье в разных микрорайонах, поэтому могу сравнить. В последнее время качество воды испортилось. Есть мнение, что виной всему – уплотнение района.
В Уручье очень много детей. По работе я бываю в разных районах Минска и нигде не вижу столько мам с колясками, сколько в Уручье. И так было всегда. Когда я была маленькая, в моем доме было восемь пар двойняшек и три тройняшек! Новое поколение не отстает и тоже поддерживает хорошее демографическое положение района, — рассказала Мария Сорока.
— Плюс Уручье окружено лесом. Здесь можно выйти из дома и через пять минут быть в лесу и жарить шашлыки. Для спального района это хорошо. Также у нас изобилие парков. Например, в районе есть уникальный парк-музей — Музей валунов. Сюда привозили камни со всей Беларуси. Кстати, если смотреть на парк сверху, то можно увидеть, что он по форме повторяет очертания Беларуси.
Также у нас есть парк «Уручье». Немногие знают, что до 2005 года эта территория была свалкой и болотом. После, когда здесь начали создавать парк, вырастить деревья долгое время не получалось, так как на болотистой местности они плохо растут. Парк «Уручье» — это одна из основных точек притяжения — отметил Павел Садовский.
— Пройдемся по инфраструктуре. У нас на районе есть магазин «Первомайский», который долгое время считался центром Уручья. Этот магазин особенный, так как он никогда не подчинялся никаким правилам. Плюс он единственный круглосуточный, что очень важно. Когда во всем Минске не продавался алкоголь после 23 часов, в «Первоне» его можно было купить без проблем. Нужно понимать, что подобные возможности накладывали свой отпечаток: место было не самое безопасное в ночное время суток, — вспоминает Мария.
— Со временем в каждом Уручье, а их всего шесть, стали появляться гипермаркеты. Первым построили «Гиппо», потом появилась «Корона», несколько «Еврооптов». Кстати, на месте одного из последних был рынок «Уручье-3», который пользовался дикой популярностью. Там можно было купить все, что нужно. С появлением больших магазинов практически все мелкие закрылись, потому что не выдержали конкуренции.
До открытия станции метро «Уручье» конечной станцией была «Восток». Возле нее находилась остановка наземного общественного транспорта, которая напоминала поле битвы тевтонцев с русичами, так как в то время совершались атаки на автобусы — было очень много людей. С открытием метро доехать из Уручья практически в любую точку города перестало быть проблемой.
Многие считают, что МКАД нам мешает, но это не так. Это бонус, который позволяет выехать в любую точку города, если, например, на проспекте Независимости пробка. Мне, например, шума от магистрали не слышно, наверное, к нему привыкаешь. У нас больше слышен шум с проспекта.
Мы также с самого детства привыкли к шуму от аэродрома «Боровая». Многие спрашивают, как мы живем с постоянно пролетающими «кукурузниками» и парашютами. В детстве это было главное развлечение, — вспомнил Павел.
— Рядом с аэродромом есть территория, где проводят различные концерты, фестивали. Когда весь Минск думает, как сюда добраться, мы спокойно своими ножками идем на концерт и также легко идем домой. Я думала, что со строительством «Новой Боровой» больше здесь не будут проводить концерты, но, к счастью, этого не произошло.
На месте одного из «Еврооптов» раньше был дискоклуб «Крокус». Заведение было своеобразным и опасным, то есть выложить пафосные фото в социальные сети не получилось бы. Вообще, чего-чего, а ночных заведений Уручью не хватает, никакого клуба у нас нет. Как, кстати, и кинотеатра. Вот это, на мой взгляд, большое упущение! В Уручье живет очень много людей. Я уверена, появись здесь кинотеатр, в него бы ходили толпами. Торговых центров с одеждой и обувью у нас также нет — за этим приходится ехать в центр. Кафе, ресторанов, баров здесь тоже недостаточно. Самое популярное — кафе «Гараж», однако, для такой большой территории этого мало.
Лично мне не хватает бассейна в шаговой доступности. Есть бассейн в Военном городке, но это далековато, если ехать на общественном транспорте. Спортивного комплекса не хватает.
У нас есть три поликлиники, много школ и детских садов — в этом плане район развит относительно хорошо, однако, все равно очереди есть везде. Такая проблема есть не только в Уручье, — рассказала Мария.
— Стоит заметить, что у нас много спортивных площадок с уличными тренажерами. Еще при создании района здесь были запроектированы велодорожки, которые, может, не самого лучшего качества, но они есть.
Проблема с парковочными местами, как и везде в Минске, в Уручье имеется. В моем дворе, кстати, люди воспитаны и не оставляют автомобили в неположенных местах. А если и оставляют, то мы вызываем эвакуатор. Если нет места во дворе, то есть бесплатная парковка возле «Гиппо» и «Новой Боровой». По улице Гинтовта у нас несколько гаражных кооперативов, где можно купить, арендовать гараж и в нем оставлять свой автомобиль. Это помогает разгрузить дворы. В ряде других дворов ситуация противоположная — там люди ставят машины буквально везде, — поделился Павел.
— С архитектурной точки зрения застройка Уручья отличается оригинальностью. Особенно мне нравятся дома по улице Стариновской. Это малоэтажная застройка из красного кирпича, которая выглядит очень красиво, интересно и ярко, даже несмотря на то, что была построена довольно давно — в 2005 году.
Одним из особых архитектурных явлений в Уручье можно смело назвать надстройку на многоэтажном многоквартирном доме по улице Городецкой. Она является третьим уровнем в двухуровневой квартире. Домик на крыше многоэтажки знаменит на весь Минск, — поделилась мнением Мария.
— Раньше, если нужно было проверить работоспособность подвески — добро пожаловать на улицу Стариновскую. Эта дорога была настолько разбитой, что только тот, кто не любит свою машину, позволял себе ездить по ней быстро. В этом году случилось что-то невообразимое — эту дорогу, наконец, начали ремонтировать. Мы не понимаем, что происходит, может, к нам Президент приедет? — шутит Мария.
Как говорят ребята, Уручье — это одна большая деревня с очень дружественной атмосферой. Здесь все друг друга знают. Невозможно дойти до метро и не встретить знакомых. Павел и Мария очень любят свой район и не планируют переезжать.
Фото: Павел Садовский
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Мой район. «Уручье — центр мира и большая деревня, где все друг друга знают, а заезжих паркунов наказывают эвакуатором»
«Замкадыши» — так чаще всего называют жителей Уручья. Они же, в свою очередь, считают свой микрорайон центром мира. Мария Сорока и Павел Садовский, сотрудники...
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