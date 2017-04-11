— Уручье для любого человека, который сюда попадет, не будет отличаться ничем от другого спального района Минска. Здесь нет ничего сверхъестественного. Однако наш микрорайон романтизирован, и не случайно. Ни в одном другом районе вы не столкнетесь с таким патриотизмом, как у уручанцев. Все в нашем микрорайоне считают Уручье центром мира. Если нас называют «замкадышами», то мы отвечаем, что по ту сторону МКАД тоже далеко не Уручье. Такой патриотизм о многом говорит — людям нравится здесь жить.

В 90-е у микрорайона была дурная слава. Однако со временем сюда стали переезжать семьи с детьми, контингент сменился и район стал развиваться в хорошем направлении. Сейчас Уручье — один из самых крупных и престижных микрорайонов Минска. Итак, почему же Уручье thebest? Во-первых, это экологически чистый район. Думаю, многие экологи со мной согласятся. У нас хорошая роза ветров, нет производств, городская свалка далеко отсюда, у нас своя артезианская скважина. До недавних пор у нас была очень хорошая вода. В свое время я снимала жилье в разных микрорайонах, поэтому могу сравнить. В последнее время качество воды испортилось. Есть мнение, что виной всему – уплотнение района.

В Уручье очень много детей. По работе я бываю в разных районах Минска и нигде не вижу столько мам с колясками, сколько в Уручье. И так было всегда. Когда я была маленькая, в моем доме было восемь пар двойняшек и три тройняшек! Новое поколение не отстает и тоже поддерживает хорошее демографическое положение района, — рассказала Мария Сорока.