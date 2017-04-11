Экс-депутат сразу трех созывов парламента Ольга Абрамова запомнилась тем, что была единственной, кто голосовала против отмены льгот в 2007 году. Больше ее в депутаты не взяли. Прошло больше восьми лет и Ольга Михайловна пришла к новому амплуа — литературному. В Минске прошла презентация первых двух художественных книг Абрамовой из цикла о жизни белорусских женщин.





Повесть «Обожженная холодом» уже опубликована, политический детектив «Мадам Президент» начала печатать газета «Свободные новости плюс». Третью книгу сама Абрамова описывает как «плутовской роман с рабочим названием «Sexy», а четвертой станет повесть «Перестройка».

Почему книги о женщинах? Экс-депутат уверена, что именно они в новейшей истории страны «тихо и без жалоб взяли на себя большую часть нагрузки».

— Я хочу, чтобы вы поверили, что мои героини — живые люди, чтобы вы представили, что сидите с ними ночью на кухне. В бокалах перед вами сухое вино. В чашках налит кофе. Но вы давно забыли и про вино, и про кофе. Давно засохли коричневые пятна на блюдцах, а вы продолжаете разговор, потому что вас захватывает…

Повесть «Обожженная холодом» относит нас в середину прошлого века.

— Когда я писала книгу, это был очень трудный период жизни и единственная возможность почувствовать себя свободной. Я тогда поняла, почему появилось много книг в период перестройки — люди писали в стол, для себя, чтобы почувствовать себя свободными. Это удивительная мотивация.





История героини повести начинается с того, что родители бросили маленькую дочь на три года. А когда вернули ее к себе — тоже не баловали вниманием. Книга — о детских травмах, попытках героини завоевать любовь родных, добиться карьерных успехов.

— Это классическая драма, она четко говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Никакого постмодернизма там близко нет. Хотя интернет невероятно повлиял на меня. За пять лет в «Живом журнале» я научилась писать кратко и эмоционально.

По словам Ольги Абрамовой, каждый третий из тех, кто поделился со ней впечатлениями от прочтения повести, плакал.

— Эта книга для меня очень дорога. Это как мой первый ребенок. Были другие книги, монографии научные, множество статей. Все вместе это для меня не стоит одной этой книги.





Автор признается, что хотела сломать один из главных шаблонов в нашем обществе — что нельзя выносить личное на бумагу.

— Если мы будем заметать мусор под ковер, если мы будем молчать об издевательствах над беспомощными детьми, о насилии в семьях или о брошенных детях, нужно ли все остальное тогда? Если внутри общество будет гнить…

Абрамова рассказала, что мечтала быть уполномоченным по правам ребенка в Беларуси. Она пыталась занять схожую должность и в парламенте, но там ей не дали никаких полномочий.

— Раз такой должности нет, то общество должно стать коллективным уполномоченным по правам ребенка.

Всего напечатан 500 экземпляров «Обожженная холодом». Абрамова говорит, что запустила пилотный тираж, не будучи уверенной, что «известного только в узких политических кругах» автора будут читать. Книга продается в "Академкниге", скоро появится в "Светочи" и Центральной книгарне. Пять экземпляров к удивлению Ольги Абрамовой закупила Национальная библиотека.

Политический детектив «Мадам Президент», который пишется прямо сейчас, — это альтернативная история Беларуси. Тут Ольга Абрамова поправляется: «Ой, я оговорилась, это истории страны Бланконии». События начинаются в 1992 году.





— Не надо искать точных прототипов героев, их нет. Я разворачивала белорусскую историю, делала ее другой, какой она могла бы быть, если бы в отдельных контрапунктах она пошла по другому пути.

Одной из самых заметных женщин в белорусской политике, а теперь и автору книг о женщинах, Абрамовой, не могли не задать вопрос — считает ли она, что женщина будет лучше править Беларусью, чем мужчина.

— Само появление этого романа — ответ на ваш вопрос. В нем женщина-президент не будет долго у власти. Она возьмет на себя все бремя издержек для проведения реформ. Но она заложит основу. Править она будет безусловно жестко, потому что во время реформ нельзя разворачивать либерализм в каждой клеточке политического организма.

А с другой стороны, отличия женского стиля управления от мужского в книге будут.

— Она не обязательно будет печь пироги членам правительства, как Маргарет Тэтчер. Но это будет другое правление, успешное для своего народа. А вообще нет никакой разницы, женщина или мужчина рулит. Все зависит от личности. Может быть, женщина скорее отменит смертную казнь или сделает акцент на социальных вопросах. И, конечно, она ничего не сделает без команды единомышленников. Есть технология власти и ею надо овладевать. И добиваться этой власти.



