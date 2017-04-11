﻿ Новое в деле "о боевиках", или Как "фрау А." из Германии погромы в Беларуси предотвратила. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое в деле "о боевиках", или Как "фрау А." из Германии погромы в Беларуси предотвратила

12.04.2017 12:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Впервые в истории суверенной Беларуси против 20 граждан возбуждено уголовное дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования. 17 из них обвиняют еще и в подготовке массовых беспорядков. TUT.BY собрал основные факты, известные по «делу боевиков».

Волна задержаний прошла после заявления Александра Лукашенко 20 марта, и за все это время КГБ не давал никаких комментариев о деле. Первые официальные данные опубликовала газета «СБ. Беларусь сегодня». Оказалось, дело началось по просьбе «фрау А.» из Германии к руководителю Беларуси, которая опасалась, что возможные погромы в Минске могут угрожать ее маме.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Шесть лет после взрыва в метро: хроника событий по сообщениям СМИ — от взрыва до акций памяти
Как минчане искали позитив в декрете № 3
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в истории суверенной Беларуси против 20 граждан возбуждено уголовное дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования. 17 из них обвиняют...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Нет разницы, мужчина или женщина у власти". Экс-депутат Абрамова пришла в литературу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика