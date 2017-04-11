Впервые в истории суверенной Беларуси против 20 граждан возбуждено уголовное дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования. 17 из них обвиняют еще и в подготовке массовых беспорядков. TUT.BY собрал основные факты, известные по «делу боевиков» .

Волна задержаний прошла после заявления Александра Лукашенко 20 марта, и за все это время КГБ не давал никаких комментариев о деле. Первые официальные данные опубликовала газета « СБ. Беларусь сегодня ». Оказалось, дело началось по просьбе «фрау А.» из Германии к руководителю Беларуси, которая опасалась, что возможные погромы в Минске могут угрожать ее маме.

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