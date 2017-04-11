Страны — участницы Евразийского банка развития после относительной стабилизации экономики в 2016 году вступают в фазу существенного снижения инфляции и последовательного сокращения ключевых ставок, что создает более благоприятные условия для возобновления позитивной экономической динамики в регионе, констатировали эксперты ЕАБР в ежемесячном Макроэкономическом обзоре .

Отмечается, что восстановление экономической активности в России начинает генерировать позитивные импульсы для роста экономики в ряде стран ЕАБР как за счет восстановления роста денежных переводов, так и за счет роста экспорта.

Опережающие индикаторы, которые включают показатели индекса деловой активности, а также динамику транспортного сектора, свидетельствуют о возможности продолжения восстановительного роста во втором квартале 2017 года.

В ЕАБР полагают, что для Беларуси существенную роль в динамике экономического роста может сыграть достижение соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из РФ после встречи президентов двух стран в начале апреля.

Ожидается, что восстановлению экономической активности также будет способствовать существенное замедление инфляционных процессов, которое сопровождается активным снижением ставки рефинансирования - с начала года она снижена уже на 3 процентных пункта и принято решение об очередном снижении с 19 апреля на 1 пункт до 14%.

Однако пока аналитики констатируют замедление экономической активности: годовой прирост объемов промпроизводства по итогам февраля 2017 года замедлился до 0,3% после максимального за последние два года прироста в январе на 5,9%. Среди основных факторов, сдерживающих восстановление, остается значительное сокращение объемов переработки нефти (падение на 33,5% год к году). Отрицательная динамика наблюдается в строительстве, торговле и сельском хозяйстве.

Эксперты также обращают внимание на слабую инвестиционную активность. Падение инвестиций в основной капитал в феврале ускорилось до 23,9% год к году после замедления сокращения в январе до 9,8%, что говорит о сохраняющемся слабом финансовом состоянии предприятий.

В итоге по итогам января-февраля ускорилось падение ВВП до 1% к соответствующему периоду предыдущего года

Кроме того, в начале года ухудшился и торговый баланс. В частности, отрицательное сальдо внешней торговли за январь составило 274,9 млн долларов по сравнению с 37,8 млн годом ранее, что может объясняться снижением объемов экспорта нефтепродуктов.

При этом аналитики обращают внимание на существенное замедление инфляционных процессов. В феврале годовая инфляция снизилась до минимального с 2010 года уровня и составила 6,9%. Основными факторами замедления выступили слабый потребительский спрос и стабилизация обменного курса. Согласно оценкам Национального банка, прирост потребительских цен в феврале – апреле в годовом выражении не превысит 8% при целевом уровне 9% на 2017 г.

«В целом восстановление экономической активности в странах ЕАБР постепенно продвигается вперед, однако оставляет желать большего. Маловероятно, что без дополнительных импульсов снижение инфляции и сокращение ставок радикально изменят картину среднесрочной и долгосрочной экономической динамики. С этой точки зрения восстановление взаимной торговли между крупнейшими экономиками региона (Россией, Казахстаном и Беларусью), а также активизация интеграционных инвестиционных процессов могут не только способствовать ускорению темпов роста, но и повысить его устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отмечает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.