МИНСК, 12 апр — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признает наличие у стран ЕАЭС проблемы с блокированием российскими таможенными органами оформления ввозимой в РФ сложнобытовой техники с сертификатами соответствия, выданными в других странах Союза, и надеется на скорое урегулирование ситуации, сообщили Sputnik в пресс-службе Комиссии.

Как ранее сообщал Sputnik, недавно международные производители сложнобытовой техники заявили о проблеме с таможенной очисткой грузов на российской таможне. По их словам, это объясняется тем, что программное обеспечение электронного декларирования ФТС РФ признает сертификаты соответствия единой формы, выданные только в России, поэтому сертификаты, выданные в Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане, российскими таможенными службами не принимаются.

"ЕЭК недавно рассмотрела возникшую ситуацию на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию. Выяснилось, что затруднения при регистрации таможенных деклараций при пересечении таможенной границы Российской Федерации в части соблюдения мер технического регулирования возникли у многих участников рынка ЕАЭС", — сообщили в пресс-службе.

Там проинформировали, что по итогам заседания Комиссия проинформировала правительство России о возникших у юрлиц и ИП стран ЕАЭС затруднениях, а также обратилась в ответственное министерство экономического развития РФ с просьбой в возможно короткий срок организовать совещание для выработки позиции Российской Федерации по данному вопросу.

Ранее Комиссия официально обратилась в Федеральную таможенную службу, отметив необходимость соблюдения мер технического регулирования при проведении процедур таможенного администрирования.



© Sputnik Евгений Биятов ЕЭК ответила на упреки Данкверта в лоббировании интересов Беларуси

"ЕЭК ожидает, что ФТС в ближайшее время примет меры по актуализации сводного документа со сведениями о сертификации — так называемого справочника масок номеров документов, используемых при заявлении сведений в декларации на товары и транзитной декларации", — сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Как ранее отмечали в беседе со Sputnik знакомые с ситуацией представители компаний-импортеров, проблема связана с тем, что ФТС РФ отправляет грузы, имеющие нероссийские сертификаты соответствия, на несколько другую таможенную процедуру. В частности, требуется представить дополнительные документы, в том числе уставные документы компании, договор с органом по сертификации, документы на ввоз образцов для прохождения испытаний, протоколы этих испытаний и так далее. Все это удлиняет процедуру, кроме того, считают импортеры, многие документы являются конфиденциальными.

Кроме того, полагают в компаниях, сотрудники таможни не имеют достаточной квалификации, чтобы оценивать протоколы сертификационных испытаний. В настоящее время Беларусь и Армения уже направили в ЕЭК запросы, в которых просят разъяснить сложившуюся ситуацию и оценить, насколько правомерны действия ФТС РФ.