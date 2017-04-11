МИНСК, 12 апр — Sputnik. Беларусь подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.



© Sputnik Алексей Дружинин Эксперт о выходе из кризиса и пути развития ЕАЭС

Ранее в МИД Беларуси заявляли, что в Минске не исключают подписания ТК ЕАЭС в ближайшее время, и рассчитывают, что после этого все вопросы к белорусской стороне будут сняты.

"Беларусь вчера подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. Он уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте", — сказал Некрасов на конференции "Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД" в среду в Москве. Его слова приводит РИА Новости .

В пресс-службе ЕЭК Sputnik подтвердили факт подписания Беларусью Таможенного кодекса ЕАЭС.

"Мы подтверждаем эту информацию, Беларусь действительно подписала Таможенный кодекс. Однако мы не можем сообщить подробности того, как именно это было сделано", — сказали в пресс-службе Комиссии.



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Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где в декабре был подписан кодекс.

До этого Лукашенко поручал белорусским чиновникам изучить, не пострадают ли интересы Беларуси с подписанием этого документа. Данное заявление было сделано главой государства в разгар нефтегазового спора с Москвой и обострения отношений с Россельхознадзором.

Позднее Лукашенко указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.