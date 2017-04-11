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МЗКТ в 2016 году почти удвоил прибыль
12.04.2017 14:12 — Новости Экономики | Tut.by
«Минский завод колесных тягачей» (с филиалами) по итогам 2016 года получил чистую прибыль в размере 58,9 млн рублей. Это следует из годового отчета МЗКТ, опубликованного на
МЗКТ получил в 2016 году выручку от реализации продукции на сумму 319,6 млн рублей, что на 26% больше по сравнению с 2015 годом. При этом себестоимость увеличилась на 16,5% до 210,3 млн рублей, управленческие расходы — на 10,5% до 36,8 млн рублей.
Прибыль от реализации составила 69,3 млн рублей, от текущей деятельности — 60,3 млн рублей. Кроме того, предприятие получило прибыль от финансовой деятельности в размере 13,8 млн рублей.
После уплаты налогов чистая прибыль завода, выпускающего коммерческую и спецтехнику под брендом «Волат», составила 58,9 млн рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2015 годом (30 млн рублей), следует из годового отчета.
Среднесписочная численность работающих МЗКТ, в котором 100% акций принадлежит государству, составляет 5238 человек. В структуру предприятия входит 10 производственных цехов, 3 цеха вспомогательной деятельности, 25 функциональных управлений, 10 отделов. В 2015 году в систему МЗКТ был введен лидский автобусный завод «Неман».
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Минский завод колесных тягачей, который специализируется на выпуске гражданской и военной техники, по итогам 2016 года получил чистую прибыль в размере 58,9 млн...
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