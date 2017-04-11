«Минский завод колесных тягачей» (с филиалами) по итогам 2016 года получил чистую прибыль в размере 58,9 млн рублей. Это следует из годового отчета МЗКТ, опубликованного на сайте предприятия.





МЗКТ получил в 2016 году выручку от реализации продукции на сумму 319,6 млн рублей, что на 26% больше по сравнению с 2015 годом. При этом себестоимость увеличилась на 16,5% до 210,3 млн рублей, управленческие расходы — на 10,5% до 36,8 млн рублей.

Прибыль от реализации составила 69,3 млн рублей, от текущей деятельности — 60,3 млн рублей. Кроме того, предприятие получило прибыль от финансовой деятельности в размере 13,8 млн рублей.

После уплаты налогов чистая прибыль завода, выпускающего коммерческую и спецтехнику под брендом «Волат», составила 58,9 млн рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2015 годом (30 млн рублей), следует из годового отчета.

Среднесписочная численность работающих МЗКТ, в котором 100% акций принадлежит государству, составляет 5238 человек. В структуру предприятия входит 10 производственных цехов, 3 цеха вспомогательной деятельности, 25 функциональных управлений, 10 отделов. В 2015 году в систему МЗКТ был введен лидский автобусный завод «Неман».

Несмотря на недавний громкий коррупционный скандал, предприятие регулярно входит в ТОП-20 самый самых прибыльных ОАО страны, в отличие от других крупных автомобилестроителей. Помимо гражданской спецтехники МЗКТ поставляет шасси для ряда зенитно-ракетных комплексов и производит иную военную технику. В 2015 году руководство завода сообщило Александру Лукашенко, что МЗКТ по некоторым позициям обеспечен контрактами частично до 2020 года. «Минский завод колесных тягачей» поставляет свою продукцию в 20 стран мира, в том числе в Россию, ОАЭ, Турцию, Китай.