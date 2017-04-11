Александр Лукашенко 13−14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Бишкеке 14 апреля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств планируют обсудить реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС, основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами.

По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов.

В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств — членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.