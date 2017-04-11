﻿ Президент в Бишкеке примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент в Бишкеке примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ

12.04.2017 14:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко 13−14 апреля совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Бишкеке 14 апреля Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств планируют обсудить реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС, основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов на ближайшие годы. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами.

По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов.

В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств — членов ОДКБ. Президенты обсудят обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместного противодействия им.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика