Белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, все же приняла документ. Причем сообщила об этом Россия.

Как рассказал директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов, Беларусь подписала Таможенный кодекс 11 апреля.

Как отметил Некрасов на конференции ИД «Коммерсантъ» «Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД», Таможенный кодекс ЕАЭС «уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте».

Отметим, что МИД Беларуси неделю назад говорил о том, что наша страна вскоре может подписать Кодекс. Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик отметил, что белорусская сторона уже проанализировала все документы, предложенные к подписанию в декабре прошлого года на заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где подписывался кодекс. Он отметил, что Беларусь настроена на интеграцию в рамках ЕАЭС и выполнение всех договоренностей.

Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Позднее Кодекс был принят, однако без участия Беларуси.

Во время пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс: по его мнению, документ не работает на практике и ущемляет интересы некоторых сторон. Тогда же Лукашенко сообщил, что приказал отозвать основных специалистов из таможенных органов.