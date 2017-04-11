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Беларусь все же подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
12.04.2017 14:04 — Новости Экономики | БДГ
Белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, все же приняла документ. Причем сообщила об этом Россия.
Как рассказал директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов, Беларусь подписала Таможенный кодекс 11 апреля.
Как отметил Некрасов на конференции ИД «Коммерсантъ» «Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД», Таможенный кодекс ЕАЭС «уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте».
Отметим, что МИД Беларуси неделю назад говорил о том, что наша страна вскоре может подписать Кодекс. Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик отметил, что белорусская сторона уже проанализировала все документы, предложенные к подписанию в декабре прошлого года на заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где подписывался кодекс. Он отметил, что Беларусь настроена на интеграцию в рамках ЕАЭС и выполнение всех договоренностей.
Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России
Во время пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко объяснил,
Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет. Однако тогда между Беларусью и Россией наблюдалось серьезное ухудшение отношений, тогда как сейчас стороны вновь перешли к фазе
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Белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, все же приняла документ. Причем сообщила об этом Россия.
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