﻿ Беларусь все же подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь все же подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

12.04.2017 14:04 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, все же приняла документ. Причем сообщила об этом Россия.

Как рассказал директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов, Беларусь подписала Таможенный кодекс 11 апреля.

Как отметил Некрасов на конференции ИД «Коммерсантъ» «Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД», Таможенный кодекс ЕАЭС «уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте».

Отметим, что МИД Беларуси неделю назад говорил о том, что наша страна вскоре может подписать Кодекс. Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик отметил, что белорусская сторона уже проанализировала все документы, предложенные к подписанию в декабре прошлого года на заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где подписывался кодекс. Он отметил, что Беларусь настроена на интеграцию в рамках ЕАЭС и выполнение всех договоренностей.

Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Позднее Кодекс был принят, однако без участия Беларуси.

Во время пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс: по его мнению, документ не работает на практике и ущемляет интересы некоторых сторон. Тогда же Лукашенко сообщил, что приказал отозвать основных специалистов из таможенных органов.

Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет. Однако тогда между Беларусью и Россией наблюдалось серьезное ухудшение отношений, тогда как сейчас стороны вновь перешли к фазе братской любви и взаимопонимания. Не исключено, что подписание Таможенного кодекса белорусской стороной стало одним из условий решения двусторонних проблем между Беларусью и Россией и резкого потепления отношений между странами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, все же приняла документ. Причем сообщила об этом Россия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент в Бишкеке примет участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика