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Беларусь подтвердила подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
12.04.2017 14:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
© Sputnik Максим Блинов
Ранее факт подписания Беларусью ТК ЕАЭС Sputnik подтвердили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Беларусь действительно подписала Таможенный кодекс. Однако мы не можем сообщить подробности того, как именно это было сделано", – сказали в пресс-службе Комиссии.
Беларусь, в отличие от других стран ЕАЭС, не подписала в декабре 2016 года Таможенный кодекс Союза, так как тогда Лукашенко не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
До этого глава государства поручал белорусским чиновникам изучить, не пострадают ли интересы Беларуси с подписанием этого документа. Данное заявление было сделано президентом в разгар нефтегазового спора с Москвой и обострения отношений с Россельхознадзором.
Позже Лукашенко указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
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Кодекс подписал белорусский президент, это подтвердила пресс-секретарь главы государства.
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