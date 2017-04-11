МИНСК, 12 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.



© Sputnik Максим Блинов Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Ранее факт подписания Беларусью ТК ЕАЭС Sputnik подтвердили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Беларусь действительно подписала Таможенный кодекс. Однако мы не можем сообщить подробности того, как именно это было сделано", – сказали в пресс-службе Комиссии.

Беларусь, в отличие от других стран ЕАЭС, не подписала в декабре 2016 года Таможенный кодекс Союза, так как тогда Лукашенко не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

До этого глава государства поручал белорусским чиновникам изучить, не пострадают ли интересы Беларуси с подписанием этого документа. Данное заявление было сделано президентом в разгар нефтегазового спора с Москвой и обострения отношений с Россельхознадзором.

Позже Лукашенко указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.