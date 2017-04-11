|
Пакет документов о либерализации бизнеса опубликован для обсуждения
12.04.2017 16:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие предпринимательства и исключение излишних требований к бизнесу.
Ранее публикацию этих документов для общественного обсуждения анонсировал глава Совета по развитию предпринимательства Петр Прокопович. Для Беларуси публикация документов такого масштаба для консультаций с самыми широкими слоями общественности является практически беспрецедентным фактом.
В частности, на портале опубликованы проекты:
Как отмечается в сообщении Национального правового интернет-портала, портал будет вести сбор предложений от граждан и юрлиц по указанным проектам.
Свои предложения, мнения и комментарии отдельно по каждому проекту можно направлять через страницу обратной связи портала. Кроме того, портал предлагает приинять участие в обсуждении данных вопросов в специально созданных темах Правового форума Беларуси.
Также предложения по указанным проектам могут направляться в тематические подгруппы по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности и исключению излишних требований к бизнесу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный правовой интернет-портал вынес на обсуждение проекты семи документов, в том числе одного декрета президента и один законопроект.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии