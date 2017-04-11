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Пакет документов о либерализации бизнеса опубликован для обсуждения

12.04.2017 16:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие предпринимательства и исключение излишних требований к бизнесу.

Ранее публикацию этих документов для общественного обсуждения анонсировал глава Совета по развитию предпринимательства Петр Прокопович. Для Беларуси публикация документов такого масштаба для консультаций с самыми широкими слоями общественности является практически беспрецедентным фактом.

Пакет документов о либерализации бизнеса опубликован для обсуждения
© Pixabay
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В частности, на портале опубликованы проекты:

  • декрета президента Беларуси "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу";
  • указа президента "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (по развитию агроэкотуризма);
  • указа президента "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (о лицензировании отдельных видов деятельности);
  • указа президента "О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" (микроорганизации);
  • указа президента "О налоговом консультировании в Республике Беларусь";
  • указа президента "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности";
  • закона Беларуси "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях".

Как отмечается в сообщении Национального правового интернет-портала, портал будет вести сбор предложений от граждан и юрлиц по указанным проектам.

Свои предложения, мнения и комментарии отдельно по каждому проекту можно направлять через страницу обратной связи портала. Кроме того, портал предлагает приинять участие в обсуждении данных вопросов в специально созданных темах Правового форума Беларуси.

Также предложения по указанным проектам могут направляться в тематические подгруппы по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности и исключению излишних требований к бизнесу.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный правовой интернет-портал вынес на обсуждение проекты семи документов, в том числе одного декрета президента и один законопроект.

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