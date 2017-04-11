МИНСК, 12 апр — Sputnik. Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения проекты нормативно-правовых актов, направленных на развитие предпринимательства и исключение излишних требований к бизнесу.

Ранее публикацию этих документов для общественного обсуждения анонсировал глава Совета по развитию предпринимательства Петр Прокопович. Для Беларуси публикация документов такого масштаба для консультаций с самыми широкими слоями общественности является практически беспрецедентным фактом.

В частности, на портале опубликованы проекты:

декрета президента Беларуси "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу";

указа президента "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (по развитию агроэкотуризма);

указа президента "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (о лицензировании отдельных видов деятельности);

указа президента "О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" (микроорганизации);

указа президента "О налоговом консультировании в Республике Беларусь";

указа президента "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности";

закона Беларуси "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях".

Как отмечается в сообщении Национального правового интернет-портала, портал будет вести сбор предложений от граждан и юрлиц по указанным проектам.

Свои предложения, мнения и комментарии отдельно по каждому проекту можно направлять через страницу обратной связи портала. Кроме того, портал предлагает приинять участие в обсуждении данных вопросов в специально созданных темах Правового форума Беларуси.

Также предложения по указанным проектам могут направляться в тематические подгруппы по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности и исключению излишних требований к бизнесу.