В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие жилищно-коммунального хозяйства упирается в необходимость модернизации Согласно данным опросов, в 2016 году число претензий россиян к качеству коммунальных услуг впервые за последнее время обогнало количество жалоб на рост и...

Согласно данным опросов, в 2016 году число претензий россиян к качеству коммунальных услуг впервые за последнее время обогнало количество жалоб на рост и непрозрачность формирования тарифов. По мнению экспертов, эту проблему будет трудно решить без модернизации всего старого жилого фонда. Потребитель оценивает качество коммунальных услуг, исходя из собственного ощущения комфорта. А у нас основу жилого фонда страны, несмотря на интенсивное новое строительство, по-прежнему составляет советская застройка. Доля этого наследия достигает 85 процентов от общего метража эксплуатируемого жилья. А значит, именно обитатели старых домов формируют ядро потребительской аудитории, на которую должно ориентироваться российское жилищно-коммунальное хозяйство в своем развитии. И если мы не можем одномоментно переселить всех в новые дома, то придется модернизировать старые и поднимать показатели их комфортности и экономичности до современного уровня, считает Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс, принимавшей участие в разработке типовых решений для модернизации систем отопления крупносерийных зданий советской жилой застройки.По мнению специалиста, лучше всего сложившееся в отрасли положение иллюстрирует ставшая уже характерной для России ситуация с услугой теплоснабжения. Здесь, по словам Антона Белова, можно наблюдать двойной негативный эффект. С одной стороны, потребители недовольны качеством услуги. Тепло часто подается несвоевременно, системы отопления разрегулированы, в результате чего у одних жильцов дома может быть холодно, а у других в то же самое время нестерпимо жарко.К тому же температура в квартирах редко соответствует погодным условиям и реальным потребностям, а регулировать ее у жителей нет никакой возможности. С другой стороны, услуга теплоснабжения является самой дорогой. По данным правительства, в среднем на ее долю приходится половина всех коммунальных платежей россиян. То есть за самую проблемную услугу они вынуждены еще и больше всего платить. Неудивительно, что уровень недовольства растет.Выходом должно стать увеличение объемов и темпов капитального ремонта в старом жилом фонде, на обеспечение которых направлены все последние инициативы Государственной Думы, правительства и Минстроя в этой области. В частности, по отказу от практики замены давно устаревшего оборудования в домах на точно такое же новое и стимулированию энергоэффективного и модернизационного ремонта. Как показывает опыт, именно такой подход обеспечивает соответствие полученного результата ожиданиям жителей. А заодно и окупает расходы на ремонт.Например, после модернизации системы отопления в доме номер 97 по улице Зои Космодемьянской в городе Азове расходы жителей на тепло упали в среднем на 30-40 процентов. Такого результата удалось добиться за счет балансировки системы по стоякам, установки радиаторных терморегуляторов на батареях и перехода на поквартирный учет тепла.Теперь каждый собственник может по своему желанию регулировать температуру в комнатах и экономить деньги, снижая свое потребление. Естественно, у жителей таких домов возникает гораздо меньше вопросов и претензий к коммунальным службам. Осталось лишь распространить полезный опыт на всю страну.Пресс-служба Данфосс