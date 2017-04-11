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Евродепутаты заявили о срыве своей поездки на БелАЭС. МИД: такие визиты спонтанно не готовятся
12.04.2017 17:14 — Новости Экономики | Tut.by
Три члена Европарламента от Литвы и один от Германии заявили, что хотели посетить Беларусь, в том числе и площадку строительства АЭС под Островцом 20 апреля, но Минск не согласовал их визит из-за «административных причин». МИД Беларуси заявляет, что евродепутатам сделали встречное предложение и критикует их за разглашение рабочих деталей переговоров.
Визит в Беларусь планировали европарламентарии Пятрас Ауштрявичюс, Альгирдас Саударгас, Бронис Ропе (все из Литвы) и Ребекка Харм (Германия). Сообщение о том, что визит не состоится, распространила пресс-служба Ауштрявичюса вечером 11 апреля.
— 10 апреля посол Беларуси в Бельгии, сославшись на административные причины, сообщил, что организовать запрошенные встречи невозможно, — говорится в заявлении европарламентариев.
Депутаты отмечают, что нужен открытый диалог по поводу безопасности АЭС в Островце «в особенности по той причине, что она расположена на границе с ЕС».
— Мы разочарованы, что визит был отложен. Мы готовы в любое время приехать в Минск и Островец в том случае, если власти захотят встретиться с нами и посодействовать посещению стройплощадки.
Позже в
— Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями исполнительных властей, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце.
МИД Беларуси
— МИД приступил к проработке этого вопроса при том понимании, что подобные визиты спонтанно не готовятся. Придание огласке деталей рабочих переговоров по организации визита до завершения консультаций и публичная интерпретация наших встречных предложений как отказ от сотрудничества считаем неуместными.
По оценке МИД, такие действия депутатов Европарламента дают повод для сомнений «в искренности их намерений и готовности к конструктивному и уважительному диалогу с белорусской стороной».
Напомним, недавно Европарламент принял
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МИД Беларуси заявляет, что евродепутатам сделали встречное предложение и критикует их за разглашение рабочих деталей переговоров.
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