Три члена Европарламента от Литвы и один от Германии заявили, что хотели посетить Беларусь, в том числе и площадку строительства АЭС под Островцом 20 апреля, но Минск не согласовал их визит из-за «административных причин». МИД Беларуси заявляет, что евродепутатам сделали встречное предложение и критикует их за разглашение рабочих деталей переговоров.



Пятрас Ауштрявичюс, фото с сайта: www.austrevicius.lt

Визит в Беларусь планировали европарламентарии Пятрас Ауштрявичюс, Альгирдас Саударгас, Бронис Ропе (все из Литвы) и Ребекка Харм (Германия). Сообщение о том, что визит не состоится, распространила пресс-служба Ауштрявичюса вечером 11 апреля.

— 10 апреля посол Беларуси в Бельгии, сославшись на административные причины, сообщил, что организовать запрошенные встречи невозможно, — говорится в заявлении европарламентариев.

Депутаты отмечают, что нужен открытый диалог по поводу безопасности АЭС в Островце «в особенности по той причине, что она расположена на границе с ЕС».

— Мы разочарованы, что визит был отложен. Мы готовы в любое время приехать в Минск и Островец в том случае, если власти захотят встретиться с нами и посодействовать посещению стройплощадки.

Позже в интервью агентству BNS Ауштрявичюс добавил:

— Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями исполнительных властей, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце.

МИД Беларуси прокомментировал эти заявления 12 апреля. В ведомстве подтвердили, что получили просьбу еврдепутатов, в том числе — их запрос на посещение Островца.



Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— МИД приступил к проработке этого вопроса при том понимании, что подобные визиты спонтанно не готовятся. Придание огласке деталей рабочих переговоров по организации визита до завершения консультаций и публичная интерпретация наших встречных предложений как отказ от сотрудничества считаем неуместными.

По оценке МИД, такие действия депутатов Европарламента дают повод для сомнений «в искренности их намерений и готовности к конструктивному и уважительному диалогу с белорусской стороной».

Напомним, недавно Европарламент принял резкую резолюцию по ситуации в Беларуси. Кроме усиления репрессий и подавления акций протеста, депутаты призвали Еврокомиссию внимательно следить за соблюдением стандартов безопасности при строительстве БелАЭС. Этот вопрос вошел и в критичное заявление делегации ЕС на переговорах координационной группы в Минске 3−4 апреля.