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"Революция для бизнеса": Мицкевич рассказал о новациях пакета документов

12.04.2017 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси.

"Революция для бизнеса": Мицкевич рассказал о новациях пакета документов
© Sputnik Владимир Федоренко
Пакет документов о либерализации бизнеса опубликован для обсуждения

Он включает в себя проекты декрета и нескольких указов. 

Как пояснил журналистам заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, основные изменения в декрете предполагают упрощение процедуры открытия бизнеса и ведения своего дела. 

По его словам, к примеру, предпринимателю для открытия кафе будет достаточно уведомить об этом местные органы власти. При этом бизнесмен гарантирует, что будет соблюдать все необходимые требования. А их перечень предлагается минимизировать – такую задачу поставил глава государства Александр Лукашенко.

"Все ныне действующие пожарные, санитарные правила будут отменены, а новые утверждены в минимальном варианте актом главы государства", – сказал Мицкевич. По его словам, перечень требований для бизнеса будет ограничиваться основными обязательными для исполнения требованиями, все остальные положения будут закреплены в виде рекомендаций.

Мицкевич отметил, что в пакете документов представлен и указ, регулирующий контрольно-надзорную деятельность. Он предполагает существенное уменьшение количества проверок. "Плановые проверки вообще будут отменены. Останутся только внеплановые и строго по определенным в документе основаниям", – пояснил замглавы Администрации.

По его словам, это позволит исключить проверки по надуманным причинам.

Мицкевич рассказал, что один из документов предлагает введение в Беларуси института налоговых консультантов, которые станут посредниками между бизнесом и налоговыми органами. Таким образом, бизнесмену не будет нужно вникать во все тонкости налогообложения, от него будет требоваться только предоставить консультанту правильные сведения для налоговых органов. 

"Они (бизнесмены – Sputnik) будут нести ответственность за полноту уплаты налогов, за их правильность и отвечать, если что-то не так", – отметил Мицкевич. Он добавил, что вместе с упрощением требований, их конкретизацией ответственность владельцев бизнеса за соблюдение норм и правил будет усилена. 

Мицкевич также заявил, что общественное обсуждение будет проводиться в течение месяца. В процессе доработки документов будут рассмотрены все поступившие предложения, а президенту в итоге будет представлен обновленный вариант.

 
Теги: Минск
 
 
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Процедура открытия бизнеса будет максимально упрощена, требования для него – минимизированы, плановые проверки отменят, но ответственность бизнеса за соблюдение...

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