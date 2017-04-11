В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бульдозер Cat D6T делает хороших операторов лучшими Инженеры Caterpillar, отвечающие за оптимизацию общих и эксплуатационных расходов на использование бульдозера D6T, понимали всю серьезность возложенной на них задачи....

Инженеры Caterpillar, отвечающие за оптимизацию общих и эксплуатационных расходов на использование бульдозера D6T, понимали всю серьезность возложенной на них задачи. Одна из самых больших проблем заключается в том, чтобы заставить новую машину стоять на плечах машин прошлого, говорит Джейсон Картер, руководитель технической группы по трансмиссии для средних тракторных продуктов. Нам приходилось обеспечивать такой же уровень долговечности, такой же уровень надежности, как у наших предыдущих разработок, наших надежных машины Cat прежних времен. Новый бульдозер Cat D6T представляет собой трансформер, на котором можно высокоэффективно перемещать грунт так же просто, как управлять пикапом. При этом экономить топливо, не жертвуя долговечностью, мощностью и производительностью. Изначальные цели участников проекта были очень простыми. Им предстояло повысить эффективность и сделать результат лучшей машиной в своем классе, говорит инженер продукта D6T Эрик Стемлер. Цели были простыми, результаты же оказались революционными, начиная с новой, полностью автоматической четырехскоростной коробки передач с блокировкой скорости.Эта новая машина имеет функцию Auto Shift, которая работает как в верхней, так и в нижней части диапазона скоростей, говорит главный инженер по разработке среднетракторного продукта Уэс Холм. Вы устанавливаете ту скорость, с которой вам комфортно, и трактор сам определяет, на какой передаче и на каких оборотах двигателя он должен работать.В принципе, оператор может просто выбрать желаемую скорость на данном грунте, и трактор будет непрерывно менять настройки, чтобы поддерживать максимальную мощность на этом грунте, говорит Эрик Стемлер. Новый D6T на 2, 5 процента более производителен, перемещая больше грунта в час, чем предыдущая модель, обеспечивая при этом беспрецедентную топливную эффективность.Изо дня в день к нам поступали сообщения о сокращении потребления топлива на 20, даже на 30 процентов в случаях легких нагрузок, говорит Тодд Бэйкер, менеджер проектов, отвечающий за внедрение нового продукта. Это деньги в кармане клиента, которому теперь намного легче выполнять ту же работу. С Auto Shift машина проще в использовании.В сочетании же с нашим набором средств контроля качества, от Cat Stable Blade до Cat Slope Assist, интегрированного пространственного контроля качества Cat, нам удалось сделать этот трактор намного проще для среднего клиента. А хороших операторов нам удалось сделать лучшими, говорит Уэс Холм. И благодаря всем этим прорывам новый бульдозер D6T занимает достойное место в линейке легендарных машин Cat.www.cat.com