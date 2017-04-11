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"Транснефть" не сможет прокачать в Беларусь 24 млн тонн нефти, если решение примут в конце апреля
12.04.2017 18:18 — Новости Экономики | Tut.by
«Транснефть» готова увеличить поставки нефти в Беларусь до 24 млн тонн с 18 млн тонн, но не сможет это сделать, если решение задержится до конца апреля, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин.
«Сейчас идут переговоры, возможно, они закончатся тем, что поставки Белоруссии будут увеличены. Мы это из годовой мощности в 24 млн тонн обеспечим. Но если решение будет принято в конце апреля, то это уже не будет 24 млн тонн. Как только мы получаем экспортный график для Белоруссии, мы открываем и качаем», — сказал он.
Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь. Как сообщал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания, «так как руководством установлены очень короткие сроки».
3 апреля по итогам встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об
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Проект соглашения о поставках нефти в Беларусь должен быть рассмотрен 13 апреля.
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