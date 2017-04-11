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Reuters: США склоняются продлить приостановку санкций против белорусских компаний
12.04.2017 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
До конца апреля администрация Дональда Трампа должна решить, что делать с приостановленными санкциями США в отношении девяти белорусских компаний. Пока Вашингтон склоняется к тому, чтобы продлить этот режим приостановки, несмотря на разгон протестов в Беларуси и давление на оппозицию. Об этом
Напомним, в октябре 2015 года США частично приостановили санкции против девяти компаний из Беларуси. Это «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Затем это решение
Reuters пишет, что решение о санкциях против Минска станет тестом для администрации Трампа, который покажет, что для нее важнее — права человека в странах-соседях России или желание вывести эти страны из орбиты Москвы.
Сейчас американские чиновники, по данным агентства, встревожены арестами сотен людей в прошлом месяце во время попытки уличных протестов в Минске и озабочены, не будет ли продолжение приостановки санкций выглядеть как игнорирование репрессий.
— Администрация Трампа склоняется к тому, чтобы продлить заморозку санкций, но скорее всего, они будут ждать с решением до последней минуты, чтобы «убедиться, что они (власти Беларуси — TUT.BY), не сделают чего-то страшного», - сказал один американский чиновник, общаясь на условиях анонимности.
В статье цитируют и посла Польши в США Петра Вильчека, который называет Беларусь очень зависимой от России и «важной страной со стратегической точки зрения». «Беларусь все больше становится частью более широкой российской проблемы», — говорит дипломат.
Приостановка санкций США в отношении девяти упомянутых кампаний — итог освобождения политзаключенных в 2015 году, спокойных выборов в октябре того же года, а также прохождения в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.
В то же время, продолжают действовать
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Скорее всего, Вашингтон будет ждать с решением до последней минуты, чтобы убедиться, что власти Беларуси "не сделают чего-то страшного", пишет агентство.
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