В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания ГРУНДФОС приняла участие в открытом семинаре РАВВ 17 марта 2017 года в Москве в рамках ежегодной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С.В. Яковлева, прошел семинар по теме "Инновации и...

17 марта 2017 года в Москве в рамках ежегодной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С.В. Яковлева, прошел семинар по теме "Инновации и тенденции развития в очистке малых объёмов сточных вод в России". Организаторами мероприятия выступили экспертно-технологический совет РАВВ и НИУ МГСУ. Одним из основных докладчиков стал Игорь Кинаш, заместитель директора департамента реализации проектов компании ГРУНДФОС. В качестве слушателей в мероприятии участвовали 122 представителя предприятий ВКХ малых городов, органов местного самоуправления и проектных организаций, для которых качественная очистка сточных вод является очень актуальной темой. В текущем году, объявленном Годом экологии в России, данный вопрос обсуждается на государственном уровне. Сложилась непростая ситуация в сфере очистки сточных вод. Лишь 13 процентов из них подвергаются нормативной очистке, остальное поступает напрямую в водоемы. Предлагаю обсудить комплексные меры по очистке рек и водоемов. Их состояние напрямую влияет на качество питьевой воды, а значит, на здоровье людей, отметил в одном из выступлений Владимир Путин, президент РФ.Сегодня на отраслевом рынке представлены технологии, позволяющие достичь высокого качества очистки воды, а также оптимизировать энергопотребление. Об этом в своем выступлении на тему "Технологические аспекты работы малых очистных сооружений. Вариативность вопросов эффективности, энерго- и ресурсосбережения" рассказал Игорь Кинаш, эксперт компании ГРУНДФОС. Он представил собравшимся комплекс решений для биологической очистки сточных вод. Турбокомпрессоры, насосное оборудование, аэраторы, мешалки, образователи потока, системы дезинфекции, струйные и донные диффузионные системы аэрации.Установка оборудования от одного производителя позволяет добиться максимальной эффективности работы системы. Каждый элемент функционирует в строгой синергии с остальными, комментирует Игорь Кинаш, ГРУНДФОС. Биологическая очистка есть один из самых сложных и энергоемких этапов всего цикла обработки сточных вод, на него приходится от 65 до 80 процентов общего энергопотребления очистных сооружений. Согласно исследованиям GRUNDFOS, потенциал экономии при использовании комплексного решения достигает 30 процентов. Ежегодно это миллионы рублей, которые можно вложить в дальнейшее развитие.Участники мероприятия также ознакомились с программой компьютерного гидродинамического моделирования для точной имитации потоков жидкости в любом месте резервуара. Инструмент помогает оптимизировать систему и эффективно расположить оборудование по технологическому циклу. В качестве примера моделирования специалист GRUNDFOS привел проект реконструкции сооружений биологической очистки Подольского водоканала.На предприятии смонтированы образователи потока AFG, насосы для циркуляции ила SRP, модели S и SL для удаления избыточного ила и перекачивания промывной воды. Компьютерные вычисления позволили не только грамотно подобрать оборудование, но и спроектировать систему таким образом, что в ней не образуются завихрения потока и застойные зоны.www.grundfos.ru