МИНСК, 12 апр – Sputnik. Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси.

Он включает в себя проекты декрета и нескольких указов. Как сообщил в среду заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, обсуждение этих документов будет вестись в течение месяца, будут учтены все мнения и предложения. После этого главе государства Александру Лукашенко будет представлен уже обновленный вариант.

Что в пакете?

Для общественного обсуждения вынесены следующие проекты документов:

декрет "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу"

указ "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (по развитию агроэкотуризма)

указ "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (о лицензировании отдельных видов деятельности); указа президента "О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" (микроорганизации)

указ "О налоговом консультировании в Республике Беларусь"; указ "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности"

закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях"

Sputnik анализирует основные положения представленных проектов.

Заявительный принцип госрегистрации

Проектом декрета президента определяется, что в основе взаимодействия государства с юрлицами и ИП должны лежать принципы презумпции добросовестности субъектов хозяйствования, саморегулирования бизнеса и минимизации вмешательства госорганов в его деятельность.

Кроме того, в этом документе декларируется заявительный принцип государственной регистрации субъектов хозяйствования и уведомительный порядок начала деятельности.



© Sputnik / Виктор Толочко "Революция для бизнеса": Мицкевич рассказал о новациях пакета документов

В проекте декрета прописано, что наказание должно быть соразмерно характеру совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в результате последствиям.

Во всех процессах взаимодействия бизнеса и власти следует максимально использовать информационные технологии.

Декриминализация бизнеса

Декретом предписывается при разработке изменений в Уголовный кодекс предусмотреть "максимальный отказ от назначения наказания в виде лишения свободы за совершение экономических преступлений".

Кроме того, предполагается снизить предельный срок лишения свободы за совершение экономических преступлений на один год там, где такое наказание сохранится. Предусматривается минимизировать количество деяний с формальными составами.



© Sputnik Владимир Федоренко Пакет документов о либерализации бизнеса опубликован для обсуждения

Как ожидается, из состава экономических преступлений может быть исключена формулировка "совершение группой лиц или организованной группой" в качестве квалифицирующего признака, влекущего повышенную уголовную ответственность.

Также предполагается пересмотреть размер крупного и особо крупного ущерба, однако их новые пределы не указаны.

Для кого будет уведомительный принцип?

В документах прописано, что для целого ряда видов деятельности будет введен уведомительный принцип открытия бизнеса. В частности, такая норма будет действовать для гостиничного бизнеса, бытовых услуг, предприятий общепита, услуг по перевозке пассажиров (кроме регулярного сообщения), услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств, туристических услуг, социальных услуг, розничной и оптовой торговли (кроме торговли лицензируемыми товарами).

По уведомительному принципу можно будет открывать предприятия по производству текстиля и одежды, кожаных изделий, продукции деревообработки.

На уведомительном принципе будет строиться открытие полиграфического бизнеса, предприятий в сфере АПК, по производству пищевых продуктов, тары и упаковки, мебели, строительных материалов, кинопроката, программирования, консалтинга, строительных услуг.

В уведомлении о начале деятельности должны присутствовать информация о субъекте, его работниках, помещениях и т.д. Начинать указанную деятельность можно будет с момента подачи заявления.

Торговля, общепит, интернет-магазины и многое другое

Декрет предусматривает еще целый ряд новаций. Так, в сфере общепита бизнес сможет самостоятельно "создавать стационарные объекты для ведения деятельности" и устанавливать режим их работы (за исключением периода с 23 до 7 часов). Также отменяется классность объектов общественного питания.

Субъекты хозяйствования получают право изготавливать и реализовывать питания продукцию общественного питания с объемной долей этилового спирта более 7% путем смешения алкогольных напитков с иными пищевыми продуктами и (или) с применением других технологических процессов (настаивание, брожение и другие).

Также кафе и рестораны получат право самостоятельно определять наценку на белорусские алкогольные напитки крепостью выше 28%.

Декрет разрешит использовать гаражи в качестве мастерской для ремонта и обслуживания транспортных средств.

Интернет-магазины получат право на применение упрощенной системы налогообложения.

При перевозке пассажиров можно будет не оформлять путевые листы, за исключением регулярного сообщения.

Рекламные игры, в том числе в интернете и с помощью мобильных приложений, разрешат проводить без регистрации.

Для изготовления рекламы белорусской продукции, товаров и услуг можно будет привлекать иностранные юридические лица.

Мораторий на новые налоги

Декретом вводится мораторий на введение новых налогов, сборов, повышение их ставок в период с 2018 по 2020 год.

Также предусматриваются упрощения для работы в сфере строительства и других отраслей.



© Sputnik / Виктор Толочко Список услуг, которые можно оказывать без регистрации ИП, расширят в РБ

Кроме того, декретом определено повышение роли Совета по развитию предпринимательства в регулировании экономической деятельности. Он сможет направлять в Совмин обязательные для рассмотрения предложения по регулированию экономики и отдельных отраслей, принимать участие в разработке нормативных правовых актов, в том числе технических.

Межведомственной комиссии по освобождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней можно будет принимать решения об отсрочке или рассрочке уплаты санкций с учетом реальной платежеспособности субъектов хозяйствования.