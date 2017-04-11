Глава МИД Беларуси Владимир Макей 12 апреля принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц инициативы Восточного партнерства и Вышеградской группы которая состоялась в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Глава МИД Польши Витольд Ващиковский приветствует Владимира Макея. Фото пресс-службы МИД Беларуси

В своем выступлении на пленарном заседании Макей подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия стран Восточного партнерства и Вышеградской чертверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) в транспортной сфере, в том числе через реализацию идеи «совместимости» в регионе ВП и проведение тематических мероприятий в этой области. Министр также обратил внимание на важность привлечения ресурсов международных финансовых институтов для реализации перспективных инфраструктурных проектов в регионе.

Главы делегаций обсудили предстоящий саммит «Восточного партнерства» в ноябре 2017 года в Брюсселе и ситуацию в регионе.

Макей также провел несколько двухсторонних встреч с коллегами.

С Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом министр обсудил «текущее состояние и перспективы развития диалога по линии Беларусь-ЕС». Как сообщает сам Хан в своем твиттере, на повестке обсуждения были и «права человека и демократия».



Фото из твиттера Йоханнеса Хана

В центре внимания встреч Макея с главами МИД Хорватии и Румынии Давором Иво Штиром и Теодором-Виорелом Мелешкану была активизации двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, проблематика отношений Беларуси и Евросоюза.



Павел Климкин и Владимир Макей. Фото пресс-службы МИД Беларуси

На встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Макей обсудил проблемы урегулирования ситуации на Востоке Украины, перспективы развития белорусско-украинского политического диалога, включая подготовку переговоров на высшем уровне. Как сообщалось ранее, встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко должна пройти в апреле.