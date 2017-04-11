Поставки овощей и фруктов в Россию через Беларусь снизились в 2016 году в два раза по сравнению с прошлым годом благодаря деятельности Россельхознадзора. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью RNS .



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«Принятые Россельхознадзором меры позволили в 2016 году более чем в два раза сократить поставки плодоовощной продукции из Белоруссии по сравнению с 2015 годом», — сказал Данкверт.

С момента введения Россией продэмбарго в отношении ряда стран Беларусь превратилась в крупного «поставщика» и реэкспортера плодоовощной продукции, напомнил Данкверт. Согласно конвенции о карантине и защите растений белорусская фитосанитарная служба может сертифицировать продукцию других стран и отправлять ее в Россию. Но работа Россельхознадзора показала, что Беларусь, сертифицируя плодоовощную продукцию, указывает заведомо недостоверное происхождение продукции, в частности овощей и фруктов. «У всех на слуху поставки в Россию белорусских, судя по этикеткам, осьминогов, лососевой икры, бананов, киви и другой экзотической продукции», — сказал Данкверт.

Выдавая реэкспортные сертификаты, Беларусь фактически «легализует санкционную продукцию», запутывая страну происхождения овощей и фруктов, и Россельхознадзору приходится расследовать всю нелогичную логистическую цепь, например поставки яблок и груш из стран Африки и Азии, отметил Данкверт. «Продукцию везли через Белоруссию и декларировали, что это африканская, и белорусская служба подтверждала, что она африканская. А когда мы собственным расследованием дошли до Белоруссии, дальше до Литвы и до портов, куда приходила в Европе эта продукция, получилось, что она туда из Африки не приходила. Тогда мы дошли до фитосанитарных служб и посольств этих стран, и получилось, что мы шаг за шагом в течение года последовательно закрывали страны», — сказал он.

В частности, за последнее время не подтвердились поставки продукции через Беларусь из 25 стран (Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея, Гвинея-Бисау, Индия, Иордания, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Малави, Мали, Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Сан-Марино, Сирия, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея).