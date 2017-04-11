В преддверии пасхальных праздников стороны конфликта на Донбассе активизировали процесс обмена заключенными, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Мартин Сайдик по итогам прошедшего 12 апреля в Минске очередного раунда переговоров.



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По словам дипломата, важное место в дискуссии вновь было уделено вопросу освобождения удерживаемых лиц, а также созданию с участием третьей стороны механизмов верификации желаний освобожденных оставаться на территории, где они отбывали наказание.

В качестве положительного момента решения гуманитарных вопросов Сайдик назвал состоявшуюся 11 апреля передачу 15 заключенных из «ДНР» для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной Киеву.

По словам представителя ОБСЕ, во время нынешних переговоров в Минске состоялась передача писем удерживаемых в «ДНР» граждан украинской стороне.

Обсуждались также вопросы поиска пропавших без вести с участием специалистов Красного Креста.

Среди экономических вопросов в очередной раз обсуждалась блокада путей сообщения и введение внешнего управления на предприятиях с украинской юрисдикцией, находящихся на подконтрольной сепаратистам территории.

«Мне лично кажется, что восстановление статус-кво — прежнего положения могло бы стать одним из важнейших путей восстановления прежней экономической ситуации в регионе», — сказал Сайдик.

Дипломат отметил, что обсуждалась также ситуация с поставками воды, платежами за оказанные услуги.