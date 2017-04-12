﻿ "Экономика на пальцах" разберет научное обоснование декрета №3. 21.by
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"Экономика на пальцах" разберет научное обоснование декрета №3

13.04.2017 00:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 13 апреля в 15.15.

Трансляция также будет доступна на странице Facebook.

Не так давно Лукашенко пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах, сказав буквально следующее: «Исполнение — отвратительное». Некоторые ученые быстро отреагировали и предложили кое-какие свои идеи.

В очередной программе Сергея Чалого «Экономика на пальцах» мы попробуем понять ученых, которые поняли президента Беларуси. Также в программе разберем слова главы государства, которые он произнес, посещая ОАО «Речицадрев». Лукашенко говорил о модернизации, зарплате в 500 $ и договоренностях с Путиным.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 13 апреля в 15.15. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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В очередной программе Сергея Чалого мы попробуем понять ученых, которые поняли президента Беларуси.

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