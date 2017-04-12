|
"Экономика на пальцах" разберет научное обоснование декрета №3
13.04.2017 00:47 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 13 апреля в 15.15.
Не так давно
В очередной программе Сергея Чалого
Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 13 апреля в 15.15. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
Ваши мнения оставляйте ниже.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной программе Сергея Чалого мы попробуем понять ученых, которые поняли президента Беларуси.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии