|
Сравниваем живой ремонт в «трешке» с визуализацией: полочки для котиков, бар с коллекцией редкого спиртного и хипстерская комната
13.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Речь идет о трехкомнатной квартире с общей площадью 150 кв.м. Изначально все комнаты были изолированы. Заказчики просили оставить стены нетронутыми. Объединять гостиную и кухню, как это модно сейчас делать, они категорически не хотели. В предыдущей квартире у них было такое объединение, и оно им не подходило. Плюс кухня в квартире достаточно просторная — 11 кв.м. Этого вполне хватает, чтобы разместить в ней все необходимые зоны. Далее, некоторые предметы интерьера и мебели переезжали в новую квартиру, поэтому их обязательно нужно было вписать в интерьер.
Прихожая
Планировка в квартире коридорного типа, каждая комната — за своими дверями. Начнем с прихожей. Она выполнена в спокойной бежево-коричневой цветовой гамме. Все отделочные материалы — натуральные. На полу — керамогранитная плитка — сочетание текстуры камня и дерева, на стенах — переплетение декоративной штукатурки и имитации натурального камня. Его непростая фактура очень выгодно смотрится при любом освещении. Оригинальные светильники- бра на стене только подчеркивают эффект камня.
В прихожей размещен шкаф для верхней одежды, который буквально сливается с остальным интерьером по цветовой гамме, он не выделяется своим объемом, как это часто бывает в прихожих. На одной из стен сделаны углубления с подсветкой, где размещены предметы декора.
Обратите внимание на подсветку потолка по периметру. Такой способ делает потолок парящим, легким. Визуально это даже приподнимает его, делая помещение больше, воздушнее. Для пространства без естественного освещения, на наш взгляд, это очень удачное решение.
Из прихожей ведут две двери: в гардеробную и в гостевой санузел, где размещены стиральная и сушильная машины.
Кухня
Как мы обозначили выше, кухня в квартире очень просторная. Дизайнер решила установить здесь Г-образную кухню с фасадами «под дерево». Их ровная поверхность с максимальным отсутствием ручек позволяет воспринимать кухню целиком. Несмотря на приличные размеры, она не давит, не нагромождает пространство. Кстати, в многочисленных шкафчиках размещена не только кухонная утварь, но и спрятаны все коммуникации. С учетом, что в квартире имеется свой автономный газовый котел, находящийся на кухне, сделать это было не так и просто. Однако, дизайнер максимально спрятала все, что не должно быть на виду.
В этом же помещении нашла себе место и обеденная зона со столом на шесть персон, зона TV, а также шкаф-витрина с подсветкой для ценной посуды. Свет на посуде «играет», создавая приятный вечерний эффект.
Кроме встроенного в потолок освещения дизайнер добавила сюда весьма эффектную люстру. Купили ее буквально последнюю, так как такую модель сняли с производства. В таком ровном и спокойном интерьере люстра берет на себя ответственность стать главным акцентом семейного стола.
Гостиная
Главная комната в любом доме или квартире — это гостиная. Здесь она очень нарядная, просторная, воздушная. На наш взгляд, это стало возможно благодаря трем окнам, которые наполняют помещение естественным светом. Они грамотно оформлены в полотна коричнево-бежевых оттенков, а скрытые карнизы «вытягивают» комнату.
Гостиная разделена на две зоны: барную и зону отдыха. Хозяин квартиры коллекционирует редкие спиртные напитки. Перед дизайнером стояла задача создать место для коллекции. Было решено, что барная стойка подойдет и по тематике, и по зонированию пространства. Хозяйка привозит из разных стран фигурки кошек — для них тоже нужно было найти место. Отсюда и многочисленные полочки.
В гостиной также есть вкрапления грифельно-серого цвета, что вносит разнообразие в интерьер. Стены у зоны TV задекорирована ДСП с текстурой дерева.
Спальня
Спальня родителей сделана максимально легкой, светлой. Здесь всего несколько темных акцентов и минимальный набор мебели. Интересно, как интерьер спальни переплетается со всем остальным пространством: одна из стен украшена тем же камнем, который использовался в прихожей. Такой прием помогает создать не просто интерьер, а концепцию. Прикроватная стена отделана паркетной доской, которая используется на полу.
Детская
Больше всего зон требовала детская комната. Она создавалась для юной девушки, которой нужно было не только спальное место, но и рабочая зона, и место для отдыха с друзьями. Эта комната примыкает к балкону, поэтому и его было решено использовать максимально функционально.
Комнату разделили на две части с помощью стеклянной перегородки, рисунок на перегородке разрабатывался студией самостоятельно. В зоне отдыха был вписан тот самый диван, который владельцы привезли со старой квартиры. Напротив него — зона TV, а также место для хранения дисков, которых здесь несметное множество. Люстра фабрики Verpan датского дизайнера и архитектора Вернера Пантона в этой части комнаты очень выделяется оригинальностью.
Строение кровати выполнена таким образом, что мы не видим ножек кровати, их просто нет! Кровать «парит» над полом. Далее, фасад кровати выполнен из ДСП с текстурой дерева. Та же она повторяется на спинке и прикроватной тумбочке. Акцентами мебельной композиции выступают грифельно-серые вкрапления, в качестве открытых и закрытых полок, которые мы видели в гостиной. Опять же, сплетение комнат между собой. Балкон был утеплен, оформлен в паркет. Здесь создана рабочая зона.
Ванная комната
Наверное, мечта большинства людей — иметь в квартире огромную ванную комнату. В этом проекте она очень просторная и светлая. Здесь установлена большая ванная, умывальник, подвесной унитаз с инсталляцией. Большое внимание дизайнер уделила освещению и подсветке. Особенный эффект получается, если выключить основной свет и оставить точечный возле ванной.
Фото: Павел Садовский, рендеры: авторская работая студии Елены Кожеуровой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сравниваем живой ремонт в «трешке» с визуализацией: полочки для котиков, бар с коллекцией редкого спиртного и хипстерская комната
Всегда интересно увидеть не просто визуализацию дизайна интерьера, а готовую работу, «живой» ремонт. Мы оценили проект студии дизайна Елены Кожеуровой, которая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии