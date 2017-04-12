Прихожая

Планировка в квартире коридорного типа, каждая комната — за своими дверями. Начнем с прихожей. Она выполнена в спокойной бежево-коричневой цветовой гамме. Все отделочные материалы — натуральные. На полу — керамогранитная плитка — сочетание текстуры камня и дерева, на стенах — переплетение декоративной штукатурки и имитации натурального камня. Его непростая фактура очень выгодно смотрится при любом освещении. Оригинальные светильники- бра на стене только подчеркивают эффект камня.

В прихожей размещен шкаф для верхней одежды, который буквально сливается с остальным интерьером по цветовой гамме, он не выделяется своим объемом, как это часто бывает в прихожих. На одной из стен сделаны углубления с подсветкой, где размещены предметы декора.

Обратите внимание на подсветку потолка по периметру. Такой способ делает потолок парящим, легким. Визуально это даже приподнимает его, делая помещение больше, воздушнее. Для пространства без естественного освещения, на наш взгляд, это очень удачное решение.

Из прихожей ведут две двери: в гардеробную и в гостевой санузел, где размещены стиральная и сушильная машины.