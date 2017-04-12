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Инвестор вкладывает 10 млн долларов в жилой комплекс в центре Бреста: что снаружи и внутри
13.04.2017 09:06 — Новости Экономики | Tut.by
Строительные работы в самом центре Бреста, на пешеходной Советской,
Под комплекс «Променада» из 44 апартаментов площадью от 55 кв м до 155 кв м инвестору потребовалось заключить инвестиционный договор с Республикой Беларусь и купить историческое в пешеходной зоне Бреста.
Апартаменты строятся «под ключ» с дизайнерской отделкой, подземным паркингом, специализированной обслуживающей компанией. На первом этаже уже анонсирована первая в Бресте франшизная кофейня, ресторан, банк и ряд магазинов. Объект, спроектированный литовским архитектурным бюро Davidus, планируется реализовать до конца нынешнего года.
На вопрос о стоимости метра апартаментов, представитель застройщика, Наталия Кушнерук, улыбается: «У проекта нет параметра „стоимость метра“. Как у автомобиля нет „стоимости килограмма“. Мы строим формат европейского жилья — апартаменты „под ключ“. Человек или семья покупает готовый продукт, включая дизайн и инфраструктуру. Просто забирает ключи и живет. Все больше людей занято созидательным творчеством и увлекательной работой. Гораздо интересней творить и путешествовать, чем выбирать и растамаживать унитаз с кухонной плитой».
Обратной стороной привлекательности места, отмечает инвестор, стали ограничения в виде густоты застройки, сложностями с коммуникациями, невозможность вести стройку интенсивно и близость соседних объектов.
Это не первый проект с участием компании PSJ в Беларуси. Компания строила завод Kronospan в Сморгони, в текущем году сдали в эксплуатацию аэропорт в Нижнем Новгороде. Построены крупные объекты в Санкт-Петербурге, Сочи и Рязани, заводы в Уфе, Астрахани и Калевале.
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Строительные работы в самом центре Бреста, на пешеходной Советской, заинтриговали горожан. Шестиэтажный комплекс стоимостью 10 млн долларов, реализуемый группой...
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