Строительные работы в самом центре Бреста, на пешеходной Советской, заинтриговали горожан . Шестиэтажный комплекс стоимостью 10 млн долларов, реализуемый группой частных инвесторов, близких к одному из крупнейших строительных холдингов Чехии PSJ Holding a.s. , обещает стать одним из самых амбициозных проектов жилой недвижимости Беларуси.



Фото предоставлено застройщиком

​Под комплекс «Променада» из 44 апартаментов площадью от 55 кв м до 155 кв м инвестору потребовалось заключить инвестиционный договор с Республикой Беларусь и купить историческое в пешеходной зоне Бреста.

Апартаменты строятся «под ключ» с дизайнерской отделкой, подземным паркингом, специализированной обслуживающей компанией. На первом этаже уже анонсирована первая в Бресте франшизная кофейня, ресторан, банк и ряд магазинов. Объект, спроектированный литовским архитектурным бюро Davidus, планируется реализовать до конца нынешнего года.

На вопрос о стоимости метра апартаментов, представитель застройщика, Наталия Кушнерук, улыбается: «У проекта нет параметра „стоимость метра“. Как у автомобиля нет „стоимости килограмма“. Мы строим формат европейского жилья — апартаменты „под ключ“. Человек или семья покупает готовый продукт, включая дизайн и инфраструктуру. Просто забирает ключи и живет. Все больше людей занято созидательным творчеством и увлекательной работой. Гораздо интересней творить и путешествовать, чем выбирать и растамаживать унитаз с кухонной плитой».





Инвесторы уверены, что проекты такого класса могут быть востребованы не только в Минске. «Брест — город с богатой историей, интенсивной культурной, спортивной и предпринимательской жизнью. Здесь живет 350 тысяч человек, это одновременно и европейский и белорусский город. У него большой потенциал. Наши потенциальные клиенты — состоятельные и состоявшиеся люди различных профессий и видов деятельности, персонал консульских учреждений, собственники и менеджеры предприятий СЭЗ, игроки и тренеры спортивных команд высших лиг», — отмечает представитель компании.





Обратной стороной привлекательности места, отмечает инвестор, стали ограничения в виде густоты застройки, сложностями с коммуникациями, невозможность вести стройку интенсивно и близость соседних объектов.

Это не первый проект с участием компании PSJ в Беларуси. Компания строила завод Kronospan в Сморгони, в текущем году сдали в эксплуатацию аэропорт в Нижнем Новгороде. Построены крупные объекты в Санкт-Петербурге, Сочи и Рязани, заводы в Уфе, Астрахани и Калевале.



Фото предоставлено застройщиком

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Фото предоставлено застройщиком

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