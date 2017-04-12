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Инвестор вкладывает 10 млн долларов в жилой комплекс в центре Бреста: что снаружи и внутри

13.04.2017 09:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Строительные работы в самом центре Бреста, на пешеходной Советской, заинтриговали горожан. Шестиэтажный комплекс стоимостью 10 млн долларов, реализуемый группой частных инвесторов, близких к одному из крупнейших строительных холдингов Чехии PSJ Holding a.s., обещает стать одним из самых амбициозных проектов жилой недвижимости Беларуси.


Фото предоставлено застройщиком

Под комплекс «Променада» из 44 апартаментов площадью от 55 кв м до 155 кв м инвестору потребовалось заключить инвестиционный договор с Республикой Беларусь и купить историческое в пешеходной зоне Бреста.

Апартаменты строятся «под ключ» с дизайнерской отделкой, подземным паркингом, специализированной обслуживающей компанией. На первом этаже уже анонсирована первая в Бресте франшизная кофейня, ресторан, банк и ряд магазинов. Объект, спроектированный литовским архитектурным бюро Davidus, планируется реализовать до конца нынешнего года.

На вопрос о стоимости метра апартаментов, представитель застройщика, Наталия Кушнерук, улыбается: «У проекта нет параметра „стоимость метра“. Как у автомобиля нет „стоимости килограмма“. Мы строим формат европейского жилья — апартаменты „под ключ“. Человек или семья покупает готовый продукт, включая дизайн и инфраструктуру. Просто забирает ключи и живет. Все больше людей занято созидательным творчеством и увлекательной работой. Гораздо интересней творить и путешествовать, чем выбирать и растамаживать унитаз с кухонной плитой».


Инвесторы уверены, что проекты такого класса могут быть востребованы не только в Минске. «Брест — город с богатой историей, интенсивной культурной, спортивной и предпринимательской жизнью. Здесь живет 350 тысяч человек, это одновременно и европейский и белорусский город. У него большой потенциал. Наши потенциальные клиенты — состоятельные и состоявшиеся люди различных профессий и видов деятельности, персонал консульских учреждений, собственники и менеджеры предприятий СЭЗ, игроки и тренеры спортивных команд высших лиг», — отмечает представитель компании.


Обратной стороной привлекательности места, отмечает инвестор, стали ограничения в виде густоты застройки, сложностями с коммуникациями, невозможность вести стройку интенсивно и близость соседних объектов.

Это не первый проект с участием компании PSJ в Беларуси. Компания строила завод Kronospan в Сморгони, в текущем году сдали в эксплуатацию аэропорт в Нижнем Новгороде. Построены крупные объекты в Санкт-Петербурге, Сочи и Рязани, заводы в Уфе, Астрахани и Калевале.


Фото предоставлено застройщиком


Фото предоставлено застройщиком

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Строительные работы в самом центре Бреста, на пешеходной Советской, заинтриговали горожан. Шестиэтажный комплекс стоимостью 10 млн долларов, реализуемый группой...

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